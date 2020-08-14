Шмурнов извинился за критику арбитров

Если кто-то этими формулировками обижен — простите.
Реакции на матч «Спартак» — «Сочи» были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе — среди нового руководства «Матч ТВ», — больше, чем я думал. Мы идём дальше, работаем — написал журналист на своей странице в социальной сети Twitter.
Итак, обещанные три билборда: 1. В то воскресенье после матча Спартак — Сочи я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, все было в порядке. С формулировками — не все. Если кто-то этими формулировками обижен — простите. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 14, 2020
Коллеги по Матч-ТВ — достойные люди. Им было сложно, они не знали, на что именно реагировать. Всем, без исключения, респект и благодарность, — отметил Шмурнов.
Второй билборд. Реакции на матч Спартак — Сочи были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что
адекватных людей вокруг меня, в том числе — среди нового руководства Матч-ТВ, — больше, чем я думал.
Мы идем дальше, работаем. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 14, 2020
И третий билборд.
Разумеется, я ни за что не сдам позиций! И всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе!
Подробности — после моего возвращения из отпуска, то есть 26 августа. А сегодня еще увидимся на футболе. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 14, 2020