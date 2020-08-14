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Три билборда: Шмурнов извинился за поведение после матча «Спартак» — «Сочи» 

News.ru и ещё 8 2 часа назад
Шмурнов извинился за критику арбитров
Фото: instagram.com/ashmurnov
Российский спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов, в прямом эфире резко раскритиковавший арбитров за пенальти в ворота «Спартака» в матче РПЛ против «Сочи», извинился за свои слова, сказанные во время и после трансляции. По его мнению, он «переборщил» с формулировками, однако «с эмоциями, как и сутью» критики «всё было в порядке». Своё заявление журналист назвал «тремя билбордами».

Если кто-то этими формулировками обижен — простите.

Реакции на матч «Спартак» — «Сочи» были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе — среди нового руководства «Матч ТВ», — больше, чем я думал. Мы идём дальше, работаем — написал журналист на своей странице в социальной сети Twitter.

Комментатор отметил, что «ни за что» не сдаст позиций и всегда будет защищать «справедливость и главенство» спортивных принципов в российском футболе. Он добавил, что санкций за инцидент от «Матч ТВ» не последовало, пишет ТАСС.

Коллеги по Матч-ТВ — достойные люди. Им было сложно, они не знали, на что именно реагировать. Всем, без исключения, респект и благодарность, — отметил Шмурнов.

В минувшее воскресенье, 9 августа, в матче первого тура РПЛ «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, причём второй — в концовке встречи. На VAR в этой игре работали Алексей Еськов (видеоассистент) и Тихон Калугин (помощник видеоассистента).
После окончания игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимется с чемпионата России из-за судейских ошибок. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил, что главный арбитр и его видеоассистент допустили грубую ошибку, повлиявшую на итоговый счёт.
10 августа руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин, а также Казарцев и Еськов выступили в эфире «Матч ТВ» с объяснениями. Так, Калошин заявил, что в судейских ошибках против «Спартака» нет тенденции, а VAR подтвердил решение Казарцева назначить второй пенальти в ворота «красно-белых», так как имел место контакт футболистов.
В свою очередь Казарцев признал, что в данном эпизоде оснований не назначать пенальти было больше, а Еськов отметил, что VAR не мог изменить решение Казарцева по протоколу системы.
Как ранее сообщал NEWS.ru, российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов и болельщик футбольного клуба «Спартак» заявил, что назначение второго пенальти в игре против «Сочи» — ошибка арбитра.
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Комментарии 1
Футбол , Василий Казарцев , Алексей Еськов , Тихон Калугин , Хабиб Нурмагомедов , Александр Шмурнов , Леонид Федун , Виктор Кашшаи , Леонид Калошин , Спартак , РФС , ИТАР-ТАСС
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