Шмурнов извинился за критику арбитров

Российский спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов , в прямом эфире резко раскритиковавший арбитров за пенальти в ворота «Спартака» в матче РПЛ против «Сочи», извинился за свои слова, сказанные во время и после трансляции. По его мнению, он «переборщил» с формулировками, однако «с эмоциями, как и сутью» критики «всё было в порядке». Своё заявление журналист назвал «тремя билбордами».

Если кто-то этими формулировками обижен — простите.

Реакции на матч «Спартак» — «Сочи» были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе — среди нового руководства «Матч ТВ», — больше, чем я думал. Мы идём дальше, работаем — написал журналист на своей странице в социальной сети Twitter.

Итак, обещанные три билборда: 1. В то воскресенье после матча Спартак — Сочи я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, все было в порядке. С формулировками — не все. Если кто-то этими формулировками обижен — простите. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 14, 2020

Комментатор отметил, что «ни за что» не сдаст позиций и всегда будет защищать «справедливость и главенство» спортивных принципов в российском футболе. Он добавил, что санкций за инцидент от «Матч ТВ» не последовало, пишет ТАСС.

Коллеги по Матч-ТВ — достойные люди. Им было сложно, они не знали, на что именно реагировать. Всем, без исключения, респект и благодарность, — отметил Шмурнов.

Второй билборд. Реакции на матч Спартак — Сочи были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что

адекватных людей вокруг меня, в том числе — среди нового руководства Матч-ТВ, — больше, чем я думал.

Мы идем дальше, работаем. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 14, 2020

И третий билборд.

Разумеется, я ни за что не сдам позиций! И всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе!



Подробности — после моего возвращения из отпуска, то есть 26 августа. А сегодня еще увидимся на футболе. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 14, 2020 В минувшее воскресенье, 9 августа, в матче первого тура РПЛ «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, причём второй — в концовке встречи. На VAR в этой игре работали Алексей Еськов (видеоассистент) и Тихон Калугин (помощник видеоассистента).

После окончания игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимется с чемпионата России из-за судейских ошибок. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил, что главный арбитр и его видеоассистент допустили грубую ошибку, повлиявшую на итоговый счёт.

10 августа руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин , а также Казарцев и Еськов выступили в эфире «Матч ТВ» с объяснениями. Так, Калошин заявил, что в судейских ошибках против «Спартака» нет тенденции, а VAR подтвердил решение Казарцева назначить второй пенальти в ворота «красно-белых», так как имел место контакт футболистов.

В свою очередь Казарцев признал, что в данном эпизоде оснований не назначать пенальти было больше, а Еськов отметил, что VAR не мог изменить решение Казарцева по протоколу системы.