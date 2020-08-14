Дибала отказывается уходить из «Ювентуса» 

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала не хочет покидать команду, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, представители игрока и клуб продолжают переговоры по условиям нового контракта, однако пока стороны не могут прийти к согласию. Аргентинский форвард хочет получать €15 млн, но "Ювентус" предлагает контракт с окладом в €10 млн В прошедшем сезоне чемпионата Италии Дибала принял участие в 33 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал семь передач. Футболист был признан самым ценным игроком Серии А.