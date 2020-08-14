Уткин назвал Шмурнова истероидом 

Истероид просто, — написал в ответ Уткин, репостнув запись Генича.

Сам Шмурнов в одном из интервью однажды заявил, что между ним и Уткиным нет «вообще никаких отношений». Он объяснил это тем, что у них слишком разные характеры и что они «по-житейски» друг друга не любят.