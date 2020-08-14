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Уткин назвал Шмурнова истероидом 

News.ru 3 часа назад
Уткин назвал Шмурнова истероидом
Фото: News.ru
Спортивный комментатор Василий Уткин дал нелестную характеристику своему коллеге — комментатору телеканала «Матч ТВ» Александру Шмурнову. Причём, сделал это кратко, но хлёстко.
Сделал он это в ответ на публикацию спортивного журналиста Константина Генича, который сделал скрин-шот из «шапки» профиля Шмурнова в Twitter и задался вопросом, «зачем Иваныч от всех отписался?».
Истероид просто, — написал в ответ Уткин, репостнув запись Генича.
Спортивные комментаторы известны своим прохладным отношениям друг к другу. Уткин не раз выступал с критическими замечаниями в адрес Шмурнова. Так, например, было после временного отстранения его оппонента от эфиров после критики судейства в скандальном матче между футболистами московского «Спартака» и «Сочи», когда «красно-белые» не смогли одержать победу из-за сомнительного пенальти в их ворота, реализованного соперниками.
Сам Шмурнов в одном из интервью однажды заявил, что между ним и Уткиным нет «вообще никаких отношений». Он объяснил это тем, что у них слишком разные характеры и что они «по-житейски» друг друга не любят.
При этом в своё время Уткин был начальником Шмурнова.
Кстати, оставшийся, в отличие от него, работать на спортивном телеканале оппонент — не единственный, с кем публично переругивается Уткин. Среди других его «заклятых коллег» — генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и телеведущая Тина Канделаки. Как писал NEWS.ru, журналист даже не стеснялся называть её дурой. Впрочем, сейчас он активно ведёт собственное шоу в YouTube, где высказывает своё мнение о последних событиях в мире.
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Комментарии
Футбол , Тина Канделаки , Василий Уткин , Константин Генич , Александр Шмурнов , Спартак
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