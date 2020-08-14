«Стой, с***! Догоню, изобью, побью»

Оксана Смолевская, сестра защитника «Динамо-Брест-1960» Максима Смолевского, который был задержан в результате массовых протестов в Белоруссии, прокомментировала задержание брата.

соцсети

«В понедельник вечером Максим сидел в баре вместе друзьями, братом и еще одним парнем. Сидели там 3 часа. Ушли домой где-то в 1:30 ночи. По бульвару его брат ушел домой, а те шли дальше и свернули на Московскую. Все там вроде расходились, они шли домой. Потом их увидели где-то два «черных» (точно не знаю), и начали орать им: «Стой, сука! Догоню, изобью, побью…» Они, соответственно, убегали. А те начали догонять, и говорить, что они их изобьют.

Его друг убежал в одну сторону, Макс в другую. Он еще успел набрать друг-другу, сказать: «Позвони, скажи что-нибудь маме». Это был понедельник. С понедельника до вечера среды мы не знали, где он находится. Он не был ни в каких списках, потому что был бардак. Только в среду нам начали помогать, когда включили интернет. Люди писали нам, помогали искать. В итоге они по своим связям узнали, что он точно должен быть в СИЗО , в среду должны были его туда привезти. Получается, что в ночь понедельника, вторник и в среду в половину дня он сидел в спортзале на Северном городке (задержанных туда свозили), так как там РОВД рядом. Мы там были, хотели написать заявление несколько раз, а они тупо закрыли дверь передо мной, в очень жесткой форме.

Потом мне сказали, что он точно в СИЗО. Мы пытались передать передачу, но мы не успели, потому что все закрыли. Мама поехала туда в 8:30 утра, а передачу забрали только к часу дня. Всю ночь мама стояла в СИЗО, потому что начали выпускать, и уже выпустили около 40 человек. Между этим выпустили мою соседку вчера, она была с ним в этом спортзале, где их били. Они все сидели на коленях, их жутко оскорбляли и не давали даже голову поднять. Говорили: «Нам 26 лет не давали вас трогать, а сейчас можно. Мы вас научим голосовать!» Вдобавок говорили, что они суки, мрази и так далее. Били жестко. Девушка приходила, все это мне рассказывала. Она просто шла домой, а ее сбили с ног и начали бить палками несколько человек. Спросили: «Ты где живешь?» Она говорит, что здесь. Ну, и они в ответ: «Ну, значит, сегодня ты живешь в автозаке». И забрали ее», — сказала Смолевская в беседе с корреспондентом Sport24 Данилом Алешиным.

Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс. Дзене