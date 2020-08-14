«Уфа» победила «Арсенал»

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«Уфа» одержала победу над тульским «Арсеналом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

За «Арсенал» забили Евгений Луценко и Кингз Кангва. Тульская команда завершала встречу в девятером. На 85-й и 93-й минутах за перебор жёлтых карточек были удалены Кингз Кангва и Эванс Кангва

Ранее сообщалось, что «Химки» забили впервые после возвращения в РПЛ.