«Достигли дна»: ужасающее поражение «Барселоны»

«Барселона» потерпела ужасающее поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это может стоить работы главному тренеру каталонцев Кике Сетьену
и президенту клуба Жозепу Бартомеу. Защитник «блауграны» Жерар Пике
уверен, что сейчас команда «достигла дна».
Самое громкое четвертьфинальное противостояние Лиги чемпионов этого сезона обернулось сенсацией — если победу «Баварии» над сегодняшней «Барселоной» можно было спрогнозировать, то явно не с кошмарным для каталонцев счетом 2:8.
Для сине-гранатовых это поражение обернулось сразу охапкой антирекордов. Каталонский клуб в третий раз в своей истории пропустил пять и более мячей в еврокубковом матче, а восемь — впервые. В последний раз «блауграна» уступала с таким счетом в далеком 1946 году, когда проиграла «Севилье» 0:8. Кроме того, это поражение стало самым крупным за 17-летнюю карьеру капитана «Барселоны» Лионеля Месси
.
«Это невероятно болезненное поражение. Унизительное поражение. Голов было слишком много, многие из них заслуженные. Периодами команду просто подавляли, «Бавария» была очень эффективна. Сейчас слишком рано думать о том, продолжу ли я работу или нет, это зависит не от меня. Необходимо осмыслить ситуацию с учетом этого поражения», — произнес главный тренер «Барсы» Кике Сетьен после игры.
Проиграв «Баварии», сине-гранатовые остались без трофеев в сезоне-2019/20. Причем произошло это впервые с 2014 года, когда каталонцы не выиграли ни Лигу чемпионов, ни внутренние турниры — чемпионат и Кубок Испании. Под руководством сначала Эрнесто Вальверде, а затем Сетьена «блауграна» финишировала на втором месте в Ла Лиге, а из Кубка Короля вылетела еще на стадии четвертьфинала.
В последний раз подобные результаты «Барса» демонстрировала при Херардо Мартино.
По окончании встречи с жесткой критикой выступил защитник сине-гранатовых Жерар Пике. Игрок призвал клуб к немедленным решениям, а тех, кто больше не может помогать команде, уйти. По его мнению, «Барсе» необходимо решить, что будет лучшим вариантом развития событий сейчас.
«Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор — подходящее для этого слово. Нельзя так играть в еврокубках, и подобное происходит с нами не в первый, второй или третий раз. Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения. Я сейчас говорю не о тренере и не об игроках, не хочу ни на кого указывать, но нужны структурные изменения везде, потому что происходит подобное не впервые.
Неприкасаемых нет, я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна», — заявил Пике.
Перед стартом каждого сезона Месси на правах капитана обещает болельщикам на «Камп Ноу» сделать все, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Из-за поражении мюнхенцам аргентинец не сможет взять главный европейский клубный трофей уже пятый год подряд: в последний раз он выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2014/15. Помимо прочего, впервые с сезона-2005/06 в полуфинале ЛЧ не сыграют ни Месси, ни Криштиану Роналду
, который ранее был выбит из турнира с «Ювентусом». Вместе с «Барсой» ни один испанский клуб не сумел выйти в полуфинал — подобное произошло впервые с сезона-2006/07. В этом сезоне на стадии 1/8 финала вылетели из турнира мадридский «Реал»
и «Валенсия», а «Атлетико Мадрид» в своем четвертьфинальном противостоянии уступил немецкому «РБ Лейпциг».
В свете поражения от «Баварии» «Барсу» в ближайшее время могут ждать серьезные перестановки.
Журналист Фабрицио Романо
пишет, что главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен точно лишится работы и в ближайшее время будет отправлен в отставку. На замену 61-летнему специалисту «Барса» рассматривает кандидатуры Хави, Маурисио Почеттино и Роналда Кумана
. При этом инсайдеры активно писали, что руководство сине-гранатовых на прошлой неделе встречалось именно с Почеттино. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, комментируя разгром от «Баварии», намекнул, что некоторые решения руководством уже приняты.
«Мы играли не на своем уровне, и это катастрофа. Теперь необходимо принять решения. Некоторые из нас уже держат их в голове. И мы их озвучим. Но сегодня мы не будем принимать решения. В первую очередь мы извиняемся перед нашими болельщиками и партнерами. Я не буду озвучивать сегодня наши решения. Некоторые из них уже приняты, другие — будут приняты. Займемся этим на следующей неделе. Сегодня я ничего озвучивать не буду», — сказал Бартомеу.
Впрочем, Бартомеу может сам не дотянуть до выборов президента «Барсы», которые состоятся летом следующего года. Его положение в клубе было и без того шатким, а после поражения мюнхенцам сильно ухудшилось. Журналист Cadena Ser Catalunya Сике Родригес со ссылкой на источник сообщил, на следующей неделе совет директоров клуба обсудит будущее Бартомеу, а также планирует определиться с новым главным тренером и новыми игроками «Барселоны».
«После столь болезненного поражения высказывания Бартомеу — это проявление трусости и несостоятельности. В связи с некомпетентностью Бартомеу и его штаб нужно лишить права принимать решения, которые будут определять будущее «Барсы», — обрушился на Бартомеу с критикой в Twitter экс-президент «Барсы» Жоан Лапорта.
Что же до «Баварии», то окончание этого сумбурного сезона — лучшее, что можно было придумать для мюнхенцев. В сезоне-19/20 «Бавария» забила уже 155 мячей во всех турнирах, тем самым установив новый клубный рекорд. Предыдущий лучший результат (152 гола) был датирован сезоном-1972/73.
«Мы знали, что если окажем на «Барсу» давление, то у нас будут моменты. Качество «Баварии» и ее интенсивность очень хороши. Теперь нам нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующей игре, где все придется начинать с нуля», — прокомментировал победу главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после игры.
Также мюнхенский клуб первым в истории забил восемь мячей в одном матче плей-офф Лиги чемпионов. Лучший игрок встречи — полузащитник «Баварии» Томас Мюллер
, на его счету дубль и одна результативная передача.
«Сегодня мы славно повеселились. Имена игроков не имеют значения. Конечно, «Барселона» — особенный клуб, так что нам пришлось действовать еще более агрессивно и возвращаться снова и снова. Когда они прессингуют и обводят, это не проблема. А когда мяч у нас, в атаке нашей команды хватает талантов», — отметил он.
В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион». Игра состоится 19 августа.
Видео дня. Памятник в честь ЧМ-2018 установят в центре Москвы