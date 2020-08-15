«Достигли дна»: ужасающее поражение «Барселоны»

«Барселона» потерпела ужасающее поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это может стоить работы главному тренеру каталонцев Кике Сетьену и президенту клуба Жозепу Бартомеу. Защитник «блауграны» Жерар Пике уверен, что сейчас команда «достигла дна».

Самое громкое четвертьфинальное противостояние Лиги чемпионов этого сезона обернулось сенсацией — если победу «Баварии» над сегодняшней «Барселоной» можно было спрогнозировать, то явно не с кошмарным для каталонцев счетом 2:8.

Для сине-гранатовых это поражение обернулось сразу охапкой антирекордов. Каталонский клуб в третий раз в своей истории пропустил пять и более мячей в еврокубковом матче, а восемь — впервые. В последний раз «блауграна» уступала с таким счетом в далеком 1946 году, когда проиграла «Севилье» 0:8. Кроме того, это поражение стало самым крупным за 17-летнюю карьеру капитана «Барселоны» Лионеля Месси

«Это невероятно болезненное поражение. Унизительное поражение. Голов было слишком много, многие из них заслуженные. Периодами команду просто подавляли, «Бавария» была очень эффективна. Сейчас слишком рано думать о том, продолжу ли я работу или нет, это зависит не от меня. Необходимо осмыслить ситуацию с учетом этого поражения», — произнес главный тренер «Барсы» Кике Сетьен после игры.

Проиграв «Баварии», сине-гранатовые остались без трофеев в сезоне-2019/20. Причем произошло это впервые с 2014 года, когда каталонцы не выиграли ни Лигу чемпионов, ни внутренние турниры — чемпионат и Кубок Испании. Под руководством сначала Эрнесто Вальверде, а затем Сетьена «блауграна» финишировала на втором месте в Ла Лиге, а из Кубка Короля вылетела еще на стадии четвертьфинала.

В последний раз подобные результаты «Барса» демонстрировала при Херардо Мартино.

По окончании встречи с жесткой критикой выступил защитник сине-гранатовых Жерар Пике. Игрок призвал клуб к немедленным решениям, а тех, кто больше не может помогать команде, уйти. По его мнению, «Барсе» необходимо решить, что будет лучшим вариантом развития событий сейчас.

«Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор — подходящее для этого слово. Нельзя так играть в еврокубках, и подобное происходит с нами не в первый, второй или третий раз. Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения. Я сейчас говорю не о тренере и не об игроках, не хочу ни на кого указывать, но нужны структурные изменения везде, потому что происходит подобное не впервые.

Неприкасаемых нет, я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна», — заявил Пике.

Перед стартом каждого сезона Месси на правах капитана обещает болельщикам на «Камп Ноу» сделать все, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Из-за поражении мюнхенцам аргентинец не сможет взять главный европейский клубный трофей уже пятый год подряд: в последний раз он выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2014/15. Помимо прочего, впервые с сезона-2005/06 в полуфинале ЛЧ не сыграют ни Месси, ни Криштиану Роналду , который ранее был выбит из турнира с «Ювентусом». Вместе с «Барсой» ни один испанский клуб не сумел выйти в полуфинал — подобное произошло впервые с сезона-2006/07. В этом сезоне на стадии 1/8 финала вылетели из турнира мадридский «Реал» и «Валенсия», а «Атлетико Мадрид» в своем четвертьфинальном противостоянии уступил немецкому «РБ Лейпциг».

В свете поражения от «Баварии» «Барсу» в ближайшее время могут ждать серьезные перестановки.

Журналист Фабрицио Романо пишет, что главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен точно лишится работы и в ближайшее время будет отправлен в отставку. На замену 61-летнему специалисту «Барса» рассматривает кандидатуры Хави, Маурисио Почеттино и Роналда Кумана . При этом инсайдеры активно писали, что руководство сине-гранатовых на прошлой неделе встречалось именно с Почеттино. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, комментируя разгром от «Баварии», намекнул, что некоторые решения руководством уже приняты.

«Мы играли не на своем уровне, и это катастрофа. Теперь необходимо принять решения. Некоторые из нас уже держат их в голове. И мы их озвучим. Но сегодня мы не будем принимать решения. В первую очередь мы извиняемся перед нашими болельщиками и партнерами. Я не буду озвучивать сегодня наши решения. Некоторые из них уже приняты, другие — будут приняты. Займемся этим на следующей неделе. Сегодня я ничего озвучивать не буду», — сказал Бартомеу.

Впрочем, Бартомеу может сам не дотянуть до выборов президента «Барсы», которые состоятся летом следующего года. Его положение в клубе было и без того шатким, а после поражения мюнхенцам сильно ухудшилось. Журналист Cadena Ser Catalunya Сике Родригес со ссылкой на источник сообщил, на следующей неделе совет директоров клуба обсудит будущее Бартомеу, а также планирует определиться с новым главным тренером и новыми игроками «Барселоны».

«После столь болезненного поражения высказывания Бартомеу — это проявление трусости и несостоятельности. В связи с некомпетентностью Бартомеу и его штаб нужно лишить права принимать решения, которые будут определять будущее «Барсы», — обрушился на Бартомеу с критикой в Twitter экс-президент «Барсы» Жоан Лапорта.

Что же до «Баварии», то окончание этого сумбурного сезона — лучшее, что можно было придумать для мюнхенцев. В сезоне-19/20 «Бавария» забила уже 155 мячей во всех турнирах, тем самым установив новый клубный рекорд. Предыдущий лучший результат (152 гола) был датирован сезоном-1972/73.

«Мы знали, что если окажем на «Барсу» давление, то у нас будут моменты. Качество «Баварии» и ее интенсивность очень хороши. Теперь нам нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующей игре, где все придется начинать с нуля», — прокомментировал победу главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после игры.

Также мюнхенский клуб первым в истории забил восемь мячей в одном матче плей-офф Лиги чемпионов. Лучший игрок встречи — полузащитник «Баварии» Томас Мюллер , на его счету дубль и одна результативная передача.

«Сегодня мы славно повеселились. Имена игроков не имеют значения. Конечно, «Барселона» — особенный клуб, так что нам пришлось действовать еще более агрессивно и возвращаться снова и снова. Когда они прессингуют и обводят, это не проблема. А когда мяч у нас, в атаке нашей команды хватает талантов», — отметил он.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион». Игра состоится 19 августа.