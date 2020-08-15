«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги Европы 16 августа, где смотреть

Встреча этапа 1/2 финала Лиги Европы 2019/2020 между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 16 августа в Германии. Начало трансляции в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает шансы команд практически равными. Сделать ставку на победу манкунианцев можно за 2.70, что соответствует вероятности в 36%. Успех испанцев аналитики оценивают коэффициентом 2.80 (35%), а ничья идёт у букмекеров за 3.40 (29%).

Поставить на проход «МЮ» в финал можно с коэффициентом 1.85 (52%). Букмекерские эксперты дают коэффициент 1.95 (48%) на проход «Севильи» в финал Лиги Европы.

Какие делать ставки на матч «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 16 августа

Команды показали разную игру в четвертьфинале «Севилья» уверенно переиграла «Рому» 2:0, при этом испанцы могли забить и больше. А вот «МЮ» откровенно мучился в матче с «Копенгагеном». Команда Сульшера забила решающий мяч только за несколько минут до конца овертайма, да и то с пенальти.

«Севилья» лучше смотрелась в четвертьфинале, к тому же испанцы здорово умеют обороняться. Но у «МЮ» есть Погба и Фернандеш, которые могут решить исход противостояния за счет индвидуального мастерства. Кажется, эта встреча будет напоминать шахматную партию. Много голов ждать не стоит, напрашивается ставка на ТМ 2.5 гола. Поставить на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.62

«Интер» — «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 17 августа в Лиге Европы, где смотреть

Матч 1/2 финала Лиги Европы 2019/2020 «Интер» — «Шахтер» состоится 17 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитом команду Антонио Конте. Сделать ставку на победу «нерадзурри» можно за 1.75, что составляет примерно 55% вероятности. Успех «горняков» аналитики оценили коэффициентом 4.70 (21%), а ничья доступна за 4.10 (24%).

Шансы итальянцев пройти в финал эксперты оценили коэффициентом 1.37 (70%). Поставить на выход «Шахтера» в финал можно за 3.10 (30%).

Какие делать ставки на матч «Интер» — «Шахтер» 17 августа

Оба клуба прошли четвертьфинал уверенно. «Интер» забил два мяча «Байеру» в дебюте и спокойно провел встречу до победы, несмотря на ответный гол Хаверца. «Шахтер» же и вовсе не оставил камня на камне от швейцарского «Базеля» — 4:1. Причем единственный гол подопечные Луиса Каштру пропустили на 92-й минуте.