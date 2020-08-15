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Гендиректор «Ротора»: «В матче с „Динамо“ была игра двух равных соперников» 

SPORT24.ru 1 час назад
«В матче с „Динамо“ была игра двух равных соперников»
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

«Игра очень хорошая, игра двух равных соперников. Просто у «Динамо» побольше опыта игры в РПЛ. А так мне игра очень понравилась, я очень доволен нашими ребятами, они показали характер и желание. Могу выделить всю команду, как говорится, один за всех и все за одного.

Мы довольны заработанным на выезде очком, для нас это плюс. Эта ничья добавит нам уверенности перед следующими домашними матчами. Мы сегодня играли против очень сильной команды, которая финишировала в зоне еврокубков в прошлом сезоне, мы уважаем эту команду. Так что ничья — положительный и позитивный результат для нас.

Мы продолжаем работать, искать игроков. Усиление у нас однозначно еще будет, ищем усиление на все позиции», — цитирует Рекечинского ТАСС.

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