«В матче с „Динамо“ была игра двух равных соперников»

«Игра очень хорошая, игра двух равных соперников. Просто у «Динамо» побольше опыта игры в РПЛ. А так мне игра очень понравилась, я очень доволен нашими ребятами, они показали характер и желание. Могу выделить всю команду, как говорится, один за всех и все за одного.