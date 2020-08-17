Месси на очереди: «Барселона» уволила главного тренера

После провального сезона-2019/20 «Барселона» решилась на кардинальные перемены. Команду уже покинул наставник Кике Сетьен , а следующими могут стать высокопоставленные члены руководства «каталонцев» и капитан Лионель Месси , который, похоже, устал от кризиса в испанском гранде. «Газета.Ru» — о последних новостях из стана сине-гранатовых.

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Ожидаемые последствия жуткого поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) не заставили себя долго ждать.

Накануне президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что главный тренер Кике Сетьен отправлен в отставку. 61-летний наставник не отработал у руля сине-гранатовых и восьми месяцев: придя в каталонскую команду в январе 2020 года после увольнения Эрнесто Вальверде, Сетьен проиграл золотую гонку в Ла Лиге «Реалу» и не сумел выиграть с «Барсой» ни Лигу чемпионов, ни Кубок Испании впервые с 2014 года.

По информации испанской прессы, на вакантную должность претендовали сразу пятеро тренеров, однако, похоже, «каталонцы» уже сделали выбор. Итак:

— Хави. Чемпион мира и Европы не раз признавался, что хочет вернуться в родной клуб в качестве наставника.

«Не скрываю, что хочу возглавить «Барселону». Всегда это говорил! Такова моя главная цель. Стать наставником родного клуба — мечта. Но сейчас я сфокусирован на «Аль-Садде». Мы готовимся к новому сезону», — цитирует Хави Marca.

Отмечается, что за приглашение испанца выступают лидеры команды. Решение за руководством, которому предстоит ответить на вопрос: готов ли Хави к такому вызову?

— Маурисио Почеттино. В 2018 году тренер делал громкие, порой саркастические заявления в адрес «Барсы».

«Очевидно, что я никогда не возглавлю «Барселону» или «Арсенал» — поймите, я ассоциирую себя с «Эспаньолом» и «Тоттенхэмом». Я рос в «Ньюэллс Олд Бойс», поэтому никогда не пойду в «Росарио Сентраль». Вот мое решение... Лучше вернусь в Аргентину и буду работать на ферме, чем в этих клубах», — говорил Почеттино в интервью «Би-Би-Си».

Но после увольнения из «Тоттенхэма» аргентинец побыл в свободном плавании, и принципы уступили место прагматизму. За это время к нему присматривался не один европейский гранд. Среди них была и «Барселона», раздумывавшая о приглашении финалиста ЛЧ-2019 еще зимой. Но тогда позвали Сетьена, а в этот раз, как пишет в Twitter журналист Танкреди Палмери, Почеттино не приедет в Испанию из-за высоких финансовых запросов.

Пути «Барсы» и Маурисио окончательно разошлись: специалиста уже сватают в «Манчестер Сити».

— Массимилиано Аллегри. Экс-главный тренер «Ювентуса» мог возглавить «Барселону» в январе, но ответил на предложение сине-гранатовых отказом.

Сейчас Аллегри снова на карандаше «Барсы». Правда, до конкретики дело не дошло.

— Тьерри Анри. Странная кандидатура, учитывая слабые результаты француза в «Монако» и быстрое расставание с «монегасками». Но специалиста до сих пор ценят в руководстве за былые заслуги, плюс у Анри отличные отношения с Месси, . Странная кандидатура, учитывая слабые результаты француза в «Монако» и быстрое расставание с «монегасками». Но специалиста до сих пор ценят в руководстве за былые заслуги, плюс у Анри отличные отношения с Месси, Жераром Пике и Серхио Бускетсом. Чем не запасной аэродром на случай срыва перехода приоритетного тренера?

— Рональд Куман. Наконец, последний кандидат, на которого судя по всему и будет сделана ставка руководством «Барселоны». . Наконец, последний кандидат, на которого судя по всему и будет сделана ставка руководством «Барселоны».

Как сообщает Mundo Deportivo, голландский специалист уже согласовал с каталонцами двухлетнее соглашение. И пускай Куман по-прежнему возглавляет сборную Голландии, платная опция расторжения контракта с национальной командой поможет «Барселоне» заполучить желанного рулевого.

К слову, в ночь на понедельник именитого специалиста видели в аэропорту Барселоны, что лишний раз подтверждает высокую вероятность скорого назначения голландца. Став легендой «каталонцев» как игрок, теперь Куман попробует вписать свое имя в историю и как наставник.

Реформа коснется далеко не только тренерской должности. «Барселона» может расстаться с нынешним главой сине-гранатовых Хосепом Бартомеу, которого только ленивый не призывает уйти в отставку.

Также претерпит изменения состав «Барсы». «Каталонцы» намереваются устроить основательную чистку состава, в ходе которой команду могут покинуть даже такие топовые исполнители, как Луис Суарес Антуан Гризманн . Неприкасаемыми остаются Месси, Фрэнки Де Йонг, Марк-Андре тер Штеген, Рикард Пуч, Ансу Фати... Вот только нужен ли такой статус первому?