Мать умершего футболиста раскрыла подробности трагедии

Все новости на карте

Мать умершего 17-летнего футболиста Михаила Колосова Виктория рассказала о случившемся. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Мать Колосова заметила, что не присутствовала на матче, во время которого игроку стало плохо. Как ей рассказал тренер команды, футболист внезапно потерял сознание, и врачи сразу же начали оказывать первую помощь.

«Только скорая ехала 20 минут. Наверное, когда у человека останавливается сердце, 20 минут — очень долго», — заметила женщина.

Она подчеркнула, что в итоге приехало несколько машин скорой помощи.

«Сначала приехала одна, потом другая, а уже затем реанимация. Возможно, было упущено время», — предположила Виктория.

Она добавила, что причину смерти пока не установили, но реаниматолог сообщил, что у спортсмена «просто остановилось сердце».

Также, по словам женщины, у Колосова не было проблем со здоровьем и вредных привычек. Медицинскую комиссию он успешно прошел неделю назад.

«Хорошо играл, забивал голы, все им были довольны», — заключила мать спортсмена.

О смерти Колосова стало известно 16 августа. Футболисту стало плохо во время первого тайма матча за команду Москомспорта «Олимпик». Представители спортивной школы обещали оказать помощь семье Колосова.