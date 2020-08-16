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Мать умершего 17-летнего футболиста рассказала о ехавшей 20 минут скорой 

Lenta.ru 46 минут назад
Мать умершего футболиста раскрыла подробности трагедии
Фото: Соцсети
Мать умершего 17-летнего футболиста Михаила Колосова Виктория рассказала о случившемся. Ее слова приводит «Чемпионат.com».
Мать Колосова заметила, что не присутствовала на матче, во время которого игроку стало плохо. Как ей рассказал тренер команды, футболист внезапно потерял сознание, и врачи сразу же начали оказывать первую помощь.

«Только скорая ехала 20 минут. Наверное, когда у человека останавливается сердце, 20 минут — очень долго», — заметила женщина.

Она подчеркнула, что в итоге приехало несколько машин скорой помощи.

«Сначала приехала одна, потом другая, а уже затем реанимация. Возможно, было упущено время», — предположила Виктория.

Она добавила, что причину смерти пока не установили, но реаниматолог сообщил, что у спортсмена «просто остановилось сердце».
Также, по словам женщины, у Колосова не было проблем со здоровьем и вредных привычек. Медицинскую комиссию он успешно прошел неделю назад.

«Хорошо играл, забивал голы, все им были довольны», — заключила мать спортсмена.

О смерти Колосова стало известно 16 августа. Футболисту стало плохо во время первого тайма матча за команду Москомспорта «Олимпик». Представители спортивной школы обещали оказать помощь семье Колосова.
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Комментарии 1
Футбол , Михаил Колосов , Чемпионат.com
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