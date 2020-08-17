Президент «Барселоны» хочет вернуть Неймара 

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу намерен вернуть бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает Diario Sport.

Форвард перешел из каталонского клуба во французский в 2017 году за рекордные на тот момент €222 млн Сообщалось, что "Бареслона" была намерена вернуть игрока несколько месяцев назад, однако потом сосредоточилась на трансфере Лаутаро Мартинеса из "Интера".