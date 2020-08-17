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Президент «Барселоны» хочет вернуть Неймара 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Президент «Барселоны» хочет вернуть Неймара
Фото: Reuters
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу намерен вернуть бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает Diario Sport.
Форвард перешел из каталонского клуба во французский в 2017 году за рекордные на тот момент €222 млн Сообщалось, что "Бареслона" была намерена вернуть игрока несколько месяцев назад, однако потом сосредоточилась на трансфере Лаутаро Мартинеса из "Интера".
Теперь Бартомеу вновь заинтересован в возвращении Неймара. За его переход он готов предложить Антуана Гризманна и €50-60 млн Ранее сообщалось, что Куман и "Барселона" подпишут контракт на два года.
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