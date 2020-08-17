Клопп не исключил завершения карьеры

Немецкий тренер Юрген Клопп не исключил, что завершит карьеру по истечении контракта с английским "Ливерпулем". Комментарий специалиста приводит портал Sportbuzzer.

Контракт 53-летнего Клоппа с командой рассчитан до лета 2024 года.

"Я собираюсь взять перерыв на год, а потом задаться вопросом, скучаю ли я по футболу. Если я скажу нет, то карьера Юргена Клоппа как тренера завершена", — заявил он.

В прошедшем сезоне "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии, завоевав первый титул в премьер-лиге за 30 лет. Команда стала чемпионом в 19-й раз в истории, а отрыв от второго места составил 18 очков. Клопп стал первым в истории немецким тренером, выигравшим титул чемпиона Англии. Специалист возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. Под его руководством клуб также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

До перехода в "Ливерпуль" он возглавлял "Майнц" и дортмундскую "Боруссию", с которой дважды стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, а также доходил до финала Лиги чемпионов.

Клопп признавался лучшим тренером сезона по версиям Международной федерации футбола, Международной федерации футбольной истории и статистики, Ассоциации тренеров английских лиг, журналов World Soccer и Onze Mondial, Английской премьер-лиги, а также Ассоциации европейских изданий. Помимо этого, он трижды становился лучшим тренером года в Германии и восемь раз признавался лучшим тренером месяца в Английской премьер-лиге.