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Дебют Кокорина за «Спартак» отложен на неопределенный срок 

Lenta.ru и ещё 11 47 минут назад
Дебют Кокорина за «Спартак» отложен
Фото: ТАСС
Дебют нападающего Александра Кокорина за московский «Спартак» отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает Bobsoccer.
По информации издания, футболист продолжает восстанавливаться от повреждения. В результате 29-летний форвард точно не примет участие в матче с «Уфой» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ), так как встреча пройдет на искусственном газоне. Участие Кокорина в матче против московского «Локомотива» также находится под вопросом.
О травме Кокорина стало известно 9 августа. Футболист получил повреждение на тренировке перед матчем первого тура РПЛ против «Сочи».
Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3+1». По информации СМИ, футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год.
После двух туров РПЛ «Спартак» располагается на четвертом месте, имея в активе четыре очка.
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Футбол , Александр Кокорин , Спартак , Локомотив
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