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Прогнозы и ставки на «РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: Тухель с Нагельсманном разыграют путевку в финал Лиги чемпионов 

Партнерский материал 18 минут назад
18 августа в матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «РБ Лейпциг» и «ПСЖ». Интереса к противостоянию добавляет то, что работают в этих клубах, пожалуй, самые яркие представители нового поколения немецких тренеров: Юлиан Нагельсманн и Томас Тухель. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

18 августа в Лиссабоне пройдет матч 1/2 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния французский клуб. Сделать ставку на победу «ПСЖ» в основное время можно с коэффициентом 1.80, что соответствует 55% вероятности. Успех немцев аналитики оценили коэффициентом 4.40 (21%), а ничья в основное время идёт за 4.10 (24%).
Сделать ставку на то, что «ПСЖ» победит по сумме двух матчей, можно с коэффициентом 1.40 (68% вероятности). Поставить на проход «Лейпцига» в финал можно за 3.00 (32%).
Эксперты склоняются к тому, что матч плей-офф Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.60, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.35. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: какие делать ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа

Лига чемпионов выходит на финишную прямую! Впереди — полуфиналы. И в первом из них сыграют «РБ Лейпциг» и «ПСЖ». Обе команды провели отличные матчи в четвертьфинале, правда, с разным сценарием.
Немецкий клуб выдал образцовый матч против мадридского «Атлетико». Команда Юлиана Нагельсманна нейтрализовала сильные стороны «матрасников» и реализовала два своих момента. Нужно отметить, что «Лейпциг» не надломил пенальти в их ворота. Да, в моменте со вторым голом помог рикошет, но в целом немецкий клуб смотрелся ничуть не хуже опытного гранда. А везет, как известно, сильнейшим.
Парижане и вовсе смогли совершить настоящий камбэк на последних минутах матча против «Аталанты». Правда, до этого могло и не дойти, если бы свои моменты реализовал Неймар. Бразилец выдал блестящий матч, но не ладилось в завершающей стадии. Спасли «ПСЖ» Маркос Корреа и Эрик Шупо-Мотинг.
Ни тех, ни других нельзя отнести к оборонительным командам. У «ПСЖ» целая россыпь звезд: Неймар, Икарди, Ди Мария, да еще и Мбаппе восстановился после травмы. Что до «РБ Лейпциг», то несмотря на потерю своей главной ударной силы — Тимо Вернера — команда Нагельсманна не отступила от своей манеры игры. Незаменимых нет — этот девиз полностью подходит команде. В обороне и у тех, и других периодически возникают проблемы. Поэтому напрашивается ставка на то, что забьют обе команды. Поставить на такой исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.58.
Кажется, «ПСЖ» находит свою игру и как никогда близок к финалу Лиги чемпионов. Очень хорош Неймар, а Мбаппе смог отыграть полчаса против «Аталанты». Весьма вероятно, что в полуфинале он сыграет с первых минут. «Лейпциг» удобен для парижан, эта команда не станет закрываться и ставить автобус. Во Франции все понимают, что шанс выйти в финал великолепный. Шейхи наверняка пообещали футболистам серьезные премии за успех в Лиге чемпионов. Поэтому есть резон рассмотреть ставку на победу «ПСЖ» за 1.80 в БК «Фонбет».
Ставки, конечно, очень высоки, но советуем присмотреться к варианту ТБ 2.5 гола. Слишком мощное нападение у французов, а «РБ Лейпциг» в принципе команда атакующая. Конечно, фактор Кейлора Наваса в воротах «ПСЖ» никто не отменял, но в конце концов забили же немцы 2 мяча в ворота Яна Облака. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 1.60 на то, что в игре будет минимум 3 гола. Если вы поставите на этот исход 1000 рублей, в случае успеха получите 1600 рублей.
Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» и делайте ставки на «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» и другие матчи Лиги чемпионов!
Футбол , Видео , Кейлора Навас , Томас Тухель , Эрик Шупо-мотинг , Юлиан Нагельсманн , Тимо Вернер , Фонбет
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