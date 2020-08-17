«Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

18 августа в Лиссабоне пройдет матч 1/2 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния французский клуб. Сделать ставку на победу «ПСЖ» в основное время можно с коэффициентом 1.80, что соответствует 55% вероятности. Успех немцев аналитики оценили коэффициентом 4.40 (21%), а ничья в основное время идёт за 4.10 (24%).

Сделать ставку на то, что «ПСЖ» победит по сумме двух матчей, можно с коэффициентом 1.40 (68% вероятности). Поставить на проход «Лейпцига» в финал можно за 3.00 (32%).

Эксперты склоняются к тому, что матч плей-офф Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.60, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.35. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: какие делать ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа

Лига чемпионов выходит на финишную прямую! Впереди — полуфиналы. И в первом из них сыграют «РБ Лейпциг» и «ПСЖ». Обе команды провели отличные матчи в четвертьфинале, правда, с разным сценарием.

Немецкий клуб выдал образцовый матч против мадридского «Атлетико». Команда Юлиана Нагельсманна нейтрализовала сильные стороны «матрасников» и реализовала два своих момента. Нужно отметить, что «Лейпциг» не надломил пенальти в их ворота. Да, в моменте со вторым голом помог рикошет, но в целом немецкий клуб смотрелся ничуть не хуже опытного гранда. А везет, как известно, сильнейшим.

Парижане и вовсе смогли совершить настоящий камбэк на последних минутах матча против «Аталанты». Правда, до этого могло и не дойти, если бы свои моменты реализовал Неймар. Бразилец выдал блестящий матч, но не ладилось в завершающей стадии. Спасли «ПСЖ» Маркос Корреа и Эрик Шупо-Мотинг