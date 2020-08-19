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«Месси будет центральной фигурой»: «Барселона» нашла тренера 

Газета.Ru и ещё 47 2 часа назад
«Барселона» нашла тренера
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман идет на повышение. Со дня на день именитый специалист вернется в «Барселону», переживающую один из самых кошмарных периодов в своей истории. «Газета.Ru» — о новых перестановках в стане «каталонцев».

«Мне звонили из «Барсы», как я и говорил журналистам уже много раз, — признавался Рональд Куман в разговоре с Catalunya Radio. — Однако я дал слово сборной и намерен сдержать его… Думал, что этим летом будет Евро-2020. Доволен тем, как обстоят дела со сборной. Это главное сейчас. Никто не знает, что произойдет в будущем. В моем контракте есть пункт, согласно которому я могу уйти из сборной после чемпионата Европы. Но сейчас не время думать об этом. Все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону». Надеюсь, у меня будет возможность сделать это в будущем. Все будет зависеть от результатов и успехов в качестве тренера — нужно много опыта, чтобы тренировать такую команду».

С того момента минуло полгода. «Барселона» провела ужасающий сезон, впервые с 2014 года не выиграв ни национальный чемпионат, ни Кубок Испании, ни Лигу чемпионов. Более того, катастрофа команды на международной арене (2:8 от «Баварии» в полуфинале ЛЧ еще не скоро забудется поклонникам «каталонцев») привела к экстренной перестройке в стане сине-гранатовых.
Для начала в «Барсе» избавились от главного тренера. 16 августа президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу заявил, что главный тренер Кике Сетьен отправлен в отставку: 61-летний наставник не отработал у руля «каталонцев» и восьми месяцев. На вакантную должность пресса тут же стала сватать Хави и Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино и Тьерри Анри… Но ставку решили сделать совсем на другого наставника.
Накануне Бартомеу объявил, что новым главным тренером команды должен стать Рональд Куман, пару дней назад замеченный в аэропорту Барселоны. Голландец и правда решил пожертвовать работой в сборной Нидерландов ради каталонской команды, вместе с которой, будучи игроком, выиграл россыпь трофеев, включая Кубок чемпионов сезона-1991/92.

«Если все пойдет как надо, то Куман станет следующим тренером «Барселоны». Мы хорошо знаем его… Нам известны методы его работы. Это мечта для него. Поэтому мы полностью верим в Рональда. В декабре мы с ним разговаривали, но тогда он отказался, так как был близок чемпионат Европы. Сейчас турнир перенесли, поэтому он согласился. Уход Лионеля Месси? Я разговаривал с Куманом: он сказал, что Месси будет центральной фигурой в его проекте. У Лео контракт до 2021-го. Я часто разговариваю с ним и еще чаще — с его отцом. Он номер один в мире! Несомненно, что в новой команде Кумана будет Месси», — сказал президент «Барсы» в интервью клубному ТВ.

К слову, 2020-й выдался у представителя Нидерландов крайне сложным, и назначение в «Барсу» может стать началом белой полосы для тренера. Дело в том, что в этом году Кумана экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Также специалист перенес коронавирусную инфекцию.
Но ни болезни, ни отмена континентального первенства, на который так мечтал попасть Куман, не уменьшили запала голландца. Несмотря на не самый вразумительный тренерский багаж (до сборной Нидерландов тренер провалился в английском «Эвертоне»), Куман приходит в «Барсу» с высоко поднятой головой… И новыми идеями: по сообщениям испанской прессы, первой трансферной целью специалиста на новом месте станет игрок «Аякса» и сборной Нидерландов Донни ван де Бек, который, по замыслу нового рулевого, составит отличную связку в центре поля с соотечественником Френки де Йонгом.
Стоит отметить, что в последние дни лишился работы не только Кике Сетьен. 18 августа «Барселона» на официальном сайте объявила об уходе из клуба спортивного директора Эрика Абидаля. Стороны пришли к договоренности о досрочном прекращении контракта. Отныне исполнять функции Абидаля будет бывший помощник француза Рамон Планес
Ну и куда же без чистки состава! Mundo Deportivo, ссылаясь на Бартомеу, пишет, что из всего звездного десанта «Барса» рассчитывает лишь на Месси, Марка-Андре Тер Штегена, Клемана Лангле, Де Йонга, Нелсона Семеду, Усмана Дембеле и Антуана Гризманна. А не у дел могут остаться как Луис Суарес и Серхио Бускетс, так и Жерар Пике, Жорди Альба и Иван Ракитич.
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Футбол , Иван Ракитич , Нелсон Семеду , Жерар Пике , Тьерри Анри , Кике Сетьен , Антуан Гризманн , Лионель Месси , Усман Дембеле , Луис Суарес , Жорди Альба , Эрик Абидаль , Рональд Куман , Газета.Ru
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