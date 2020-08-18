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СМИ: Куман попросил «Барселону» купить ван де Бека 

RT на русском и ещё 1 5 часов назад
Куман попросил «Барселону» купить ван де Бека
Фото: Reuters
Каталонский футбольный клуб «Барселона» уже в летнее трансферное окно может купить полузащитника амстердамского «Аякса» Донни ван де Бека.
Как сообщает TNT Sports, приобрести хавбека попросил Рональд Куман, который, как ожидается в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера «Барселоны».
23-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса», и выступает за основу с 2015 года. В его активе 41 гол и 34 голевые передачи в 175 матчах за амстердамский клуб.
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» подтвердили переговоры с Куманом.
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