Куман попросил «Барселону» купить ван де Бека

Все новости на карте

Каталонский футбольный клуб «Барселона» уже в летнее трансферное окно может купить полузащитника амстердамского «Аякса» Донни ван де Бека.

Как сообщает TNT Sports, приобрести хавбека попросил Рональд Куман , который, как ожидается в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера «Барселоны».

23-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса», и выступает за основу с 2015 года. В его активе 41 гол и 34 голевые передачи в 175 матчах за амстердамский клуб.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» подтвердили переговоры с Куманом.