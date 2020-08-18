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Французский футболист должен получить российское гражданство 

Газета.Ru и ещё 10 2 часа назад
Французский футболист получит российское гражданство
Фото: РИА Новости
Представитель полузащитника "Монпелье" Дамьена Ле Таллека Адриан Алиай заявил, что футболист должен получить российский паспорт.
У французского игрока русская жена и дом в Москве.

"Дамьен в течении двух месяцев должен получить российское гражданство. Мы на это надеемся", — цитирует Алиай Sport24.

В прошлом сезоне чемпионата Франции защитник принял участие в 28 матчах, в которых забил два мяча. В России он выступал за "Мордовию". В приобретении футболиста заинтересованы петербургский "Зенит" и московское "Динамо".
Ранее Ле Таллек заявил о готовности стать игроком сборной России.
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Футбол , Зенит , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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