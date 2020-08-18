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На фото невеста 35-летнего португальца в бикини и солнцезащитных очках загорает на яхте.

Джорджина Родригес отдыхает на яхте pic.twitter.com/2M1XK7e7ma— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) August 18, 2020

Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану. У Роналду также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре 2019 года появилась информация, что Криштиану тайно женился на Родригес.