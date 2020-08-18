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Прогнозы и ставки на «Зенит» — ЦСКА: чемпиону предстоит серьезный экзамен в 3-м туре РПЛ

Партнерский материал
24 минуты назад
19 августа в матче 3-го тура РПЛ сыграют «Зенит» и ЦСКА. Команды уже встречались после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Тогда питерцы унизили москвичей, забив 4 мяча в их ворота. ЦСКА после той встречи едва не лишился главного тренера, но смог собраться и закончить сезон на мажорной ноте. Смогут ли красно-синие взять реванш? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Зенит» — ЦСКА: прогноз и ставки на матч РПЛ 19 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

19 августа в Санкт-Петербурге пройдет матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Начало прямой трансляции на «Матч Премьер» в 20:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния питерский клуб. Сделать ставку на победу «Зенита» в основное время можно с коэффициентом 1.65, что соответствует 57% вероятности. Успех «армейцев» аналитики оценили коэффициентом 5.75 (16%), а ничья в основное время идёт за 3.65 (27%).
Эксперты склоняются к тому, что матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.15, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.70. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Зенит» — ЦСКА: какие делать ставки на матч РПЛ 19 августа

Новый сезон РПЛ набирает обороты. В 3-м туре в Питере сыграют «Зенит» и ЦСКА. Обе команды пока идут без потери очков. Команда Семака обыграла «Ротор» и «Ростов», «армейцы» победили «Химки» и «Тамбов».
Наверняка у болельщиков красно-синих еще не зажила рана, которую питерцы оставили сопернику после рестарта прошлого сезона. 0:4 и практически ушедший в отставку Виктор Гончаренко - итог той встречи. Но, как ни странно, то поражение пошло ЦСКА на пользу. Тренер отдохнул, сделал выводы и продолжил работу. Команда заняла четвертое место в чемпионате и квалифицировалась в Лигу Европы. Более того, ЦСКА в кои-то веки готов серьезно потратиться на трансферном рынке. Уже дебютировал аргентинский форвард Адольфо Гайч, еще ряд трансферов на вход вот-вот случится.
«Зенит» стабилен и спокоен. Команда сделала всего один трансфер, зато какой! Из «Ливерпуля» приехал Деян Ловрен и занял место в центре защиты. Кроме того, питерцы разгрузили состав, избавившись от ряда игроков со скамейки. Перспективы в чемпионате практически безоблачны - ни у кого нет такого подбора игроков, как у Сергея Семака.
Да, у «армейцев» сильны реваншистские настроения, но есть кадровые проблемы. Пропустил первые два тура из-за травмы Никола Влашич, с «Тамбовом» не сыграл Федор Чалов, а еще в очередной раз сломался Алан Дзагоев. Впереди остался белорус Илья Шкурин, который хоть и забил тамбовчанам, но пока еще молод и неопытен. Адольфо Гайч, конечно, очень талантлив, но еще адаптируется к российским реалиям.
У «Зенита» пропустил матч с «Ростовом» Артем Дзюба, но и без него состав питерцев выглядит куда внушительнее, чем у соперника. Поставить на победу сине-бело-голубых в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.65.
Учитывая, что у ЦСКА большие проблемы впереди, напрашивается ставка на то, что красно-синие не смогут забить. Да, даже с приходом Ловрена оборону «Зенита» нельзя назвать железобетонной, но уж очень скудный кадровый ресурс у Виктора Гончаренко. Даже если кто-то из пары Влашич - Чалов и появится на поле, он явно будет не в лучшей форме после простоя. Сделать ставку на то, что ЦСКА не забьет, можно с коэффициентом 2.00 в БК «Фонбет».
Букмекеры не ждут много голов и, кажется, они правы. Поверить во второй подряд разгром «армейцев» сложно, наверняка они выложатся, памятуя о прошлой встрече. С другой стороны, впереди у ЦСКА большие кадровые проблемы, поэтому на град голов рассчитывать не приходится. Сделать ставку на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно за 1.70. Если вы поставите 1000 рублей на этот исход, то на выплату в случае успеха получите 1700 рублей.
Футбол,Видео,Адольфо Гайч,Никола Влашич,Федор Чалов,Артем Дзюба,Деян Ловрен,Виктор Гончаренко,Сергей Семак,Алан Дзагоев,Фонбет,ЦСКА,Зенит,
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