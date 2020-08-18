Наверняка у болельщиков красно-синих еще не зажила рана, которую питерцы оставили сопернику после рестарта прошлого сезона. 0:4 и практически ушедший в отставку Виктор Гончаренко
- итог той встречи. Но, как ни странно, то поражение пошло ЦСКА на пользу. Тренер отдохнул, сделал выводы и продолжил работу. Команда заняла четвертое место в чемпионате и квалифицировалась в Лигу Европы. Более того, ЦСКА в кои-то веки готов серьезно потратиться на трансферном рынке. Уже дебютировал аргентинский форвард Адольфо Гайч
, еще ряд трансферов на вход вот-вот случится.