«Зенит» — ЦСКА: прогноз и ставки на матч РПЛ 19 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

«Зенит» — ЦСКА: какие делать ставки на матч РПЛ 19 августа

Учитывая, что у ЦСКА большие проблемы впереди, напрашивается ставка на то, что красно-синие не смогут забить. Да, даже с приходом Ловрена оборону «Зенита» нельзя назвать железобетонной, но уж очень скудный кадровый ресурс у Виктора Гончаренко. Даже если кто-то из пары Влашич - Чалов и появится на поле, он явно будет не в лучшей форме после простоя. Сделать ставку на то, что ЦСКА не забьет, можно с коэффициентом 2.00 в БК «Фонбет».