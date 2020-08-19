«Не надо нам помогать»: белорус обратился к россиянам

Спортсмен подчеркнул, что высказывает свою гражданскую позицию и к футбольному клубу БАТЭ она не имеет никакого отношения.

«Уже больше недели я очень плохо сплю. Плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не виноватых людей! Тот беспредел, который творился, не оставил равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах еще остается очень много невиновных ребят», — заявил Станислав Драгун, призвав силовиков и власти страны отпустить задержанных или хотя бы «допустить к ним медиков».

Спортсмен также отметил, что пять лет прожил в России и встретил много россиян, которых прийти на помощь.

«Но сейчас я прошу вас — не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу», — призвал футболист.

Как сообщал «Рамблер», после завершения голосования на президентских выборах 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста, столкновения, а также забастовки на предприятиях. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших и избиениях мирных жителей и журналистов силовиками.