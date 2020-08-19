РФС планирует наказать Федуна

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун понесет наказание за резкие высказывания в адрес российских арбитров и угрозы снять клуб с розыгрыша РПЛ. Поведение президента «красно-белых» будет рассмотрено на ближайшем заседании комитета по этике РФС, сообщает Sports.ru.
Соответствующее обращение в инстанцию подал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. По мнению чиновника, многочисленные высказывания Федуна являются прямым давлением на арбитров и противоречат духу честной игры.
Вероятнее всего, Федуну придется заплатить большой штраф.