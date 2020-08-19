Сын Черчесова отразил сразу три пенальти

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"Олимп-Долгопрудный" в серии пенальти обыграл "Луки-Энергию" (Великие Луки) в матче 1/128 финала Бетсити — Кубка России по футболу.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти со счетом 5:4 победил "Олимп-Долгопрудный", голкипер клуба Станислав Черчесов (сын главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова) отразил три пенальти из семи.

В 1/64 финала "Олимп-Долгопрудный" сыграет с "Ленинградцем" из Ленинградской области.

Липецкому "Металлургу" было засчитано техническое поражение в матче с клубом "Знамя" из Ногинска, новотроицкой "Носте" — в игре против "Челябинска", так как команды не смогли сыграть из-за того, что ушли на карантин в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом.

В среду определились остальные участники 1/64 финала. С этой стадии в турнир вступают клубы Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Результаты других матчей 1/128 финала Кубка России:

"Звезда" (Санкт-Петербург) — "Ленинградец" — 1:2;

"Легион-Динамо" (Махачкала) — "Анжи" (Махачкала) — 1:0;

"Металлург" (Липецк) — "Знамя" (Ногинск) — 0:3;

"Тюмень" — "Звезда" (Пермь) — 1:2;

"Челябинск" — "Носта" (Новотроицк) — 3:0;

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс, Краснодарский Край) — "Дружба" (Майкоп) — 3:0;

"Волна" (Ковернино, Нижегородская область) — "Волга" (Ульяновск) — 0:0, 1:4 по пен. ;

"Коломна" — "Сахалин" (Южно-Сахалинск) — 2:0;

"Интер" (Черкесск) — "Машук-КМВ" (Пятигорск) — 2:3;

"Салют" (Белгород) — "Видное" — 1:0;

"Сокол" (Саратов) — "Муром" — 2:1;

"Кубань" (Краснодар) — "Черноморец" (Новороссийск) — 1:4;