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Сын главного тренера сборной России Черчесов отразил три пенальти в матче Кубка России 

ТАСС 2 часа назад
Сын Черчесова отразил сразу три пенальти
Фото: Instagram
"Олимп-Долгопрудный" в серии пенальти обыграл "Луки-Энергию" (Великие Луки) в матче 1/128 финала Бетсити — Кубка России по футболу.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти со счетом 5:4 победил "Олимп-Долгопрудный", голкипер клуба Станислав Черчесов (сын главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова) отразил три пенальти из семи.
В 1/64 финала "Олимп-Долгопрудный" сыграет с "Ленинградцем" из Ленинградской области.
Липецкому "Металлургу" было засчитано техническое поражение в матче с клубом "Знамя" из Ногинска, новотроицкой "Носте" — в игре против "Челябинска", так как команды не смогли сыграть из-за того, что ушли на карантин в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом.
В среду определились остальные участники 1/64 финала. С этой стадии в турнир вступают клубы Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Результаты других матчей 1/128 финала Кубка России:
"Чита" — "Зенит" (Иркутск) — 0:1;
"Звезда" (Санкт-Петербург) — "Ленинградец" — 1:2;
"Новосибирск" — "Динамо" (Барнаул) — 1:0;
"Легион-Динамо" (Махачкала) — "Анжи" (Махачкала) — 1:0;
"Металлург" (Липецк) — "Знамя" (Ногинск) — 0:3;
"Тюмень" — "Звезда" (Пермь) — 1:2;
"Челябинск" — "Носта" (Новотроицк) — 3:0;
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс, Краснодарский Край) — "Дружба" (Майкоп) — 3:0;
"Волна" (Ковернино, Нижегородская область) — "Волга" (Ульяновск) — 0:0, 1:4 по пен. ;
"Камаз" (Набережные Челны) — "Лада" (Димитровград) — 1:1, 4:2 по пен. ;
"Коломна" — "Сахалин" (Южно-Сахалинск) — 2:0;
"Динамо" (Ставрополь) — "Спартак" (Нальчик) — 4:1;
"Интер" (Черкесск) — "Машук-КМВ" (Пятигорск) — 2:3;
"Салют" (Белгород) — "Видное" — 1:0;
"Сокол" (Саратов) — "Муром" — 2:1;
"Торпедо" (Владимир) — "Родина" (Москва) — 0:2;
"Авангард" (Курск) — "Калуга" — 1:2;
"Кубань" (Краснодар) — "Черноморец" (Новороссийск) — 1:4;
СКА (Ростов-на-Дону) — "Кубань-Холдинг" (Краснодарский край) — 2:4.
Видео дня. Судей матча «Спартак» – «Сочи» отстранили
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Футбол , Станислав Черчесов , Спартак , Металлург , Зенит , Камаз , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ , СКА , ХК Авангард , Торпедо
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