«Барселона» намерена расстаться с Суаресом 

"Барселона" намерена расстаться с нападающим Луисом Суаресом , сообщает журналист Жота Жорди.

По информации источника, клуб уже сообщил уругвайскому форварду о том, что он должен покинуть команду.

Суарес выступает в составе каталонского клуба с 2014 года. За это время он забил за команду 195 мячей, что позволило ему занять третье место в списке лучших бомбардиров "Барселоны".

СМИ информировали, что форвард может вернуться в "Аякс", за который он выступал с с 2007 по 2011 год.