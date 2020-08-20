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«Барселона» намерена расстаться с Суаресом 

Газета.Ru и ещё 1 21 минуту назад
«Барселона» намерена расстаться с Суаресом
Фото: Reuters
"Барселона" намерена расстаться с нападающим Луисом Суаресом, сообщает журналист Жота Жорди.
По информации источника, клуб уже сообщил уругвайскому форварду о том, что он должен покинуть команду.
Суарес выступает в составе каталонского клуба с 2014 года. За это время он забил за команду 195 мячей, что позволило ему занять третье место в списке лучших бомбардиров "Барселоны".
СМИ информировали, что форвард может вернуться в "Аякс", за который он выступал с с 2007 по 2011 год.
Ранее сообщалось, что отец форварда "Спартака" станет помощником Кумана в "Барселоне".
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Футбол , Луис Суарес , Спартак
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