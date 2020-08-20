Зидан назвал самый счастливый день в своей жизни 

Согласно его заявлению, им стал день, когда мадридская команда выиграла чемпионат Испании в сезоне-2019/20. Примечательно, что победа в Ла Лиге стала второй в тренерской карьере специалиста, до этого он еще побеждал в национальном первенстве в сезоне-2016/17.

"То, что у нас была возможность доиграть чемпионат, а затем выиграть его, принесло большое удовлетворение и огромную радость. Могу сказать, что день, когда мы оформили чемпионство, был одним из самых счастливых в моей жизни", — заявил Зидан.

Ранее сообщалось, что Зидан не исключил, что в будущем возглавит сборную Франции.