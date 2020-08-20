Куман озвучил трансферные цели «Барселоны» 

Новый главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман озвучил трансферные цели клуба на предстоящее окно. Об этом сообщает As.
По информации источника, нидерландский специалист изъявил желание заполучить в свои ряды нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, хавбека амстердамского "Аякса" Донни ван де Бека и защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию.
Напомним, что предыдущий сезон испанской Ла Лиги сине-гранатовые завершили на второй строчке в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что полузащитник казанского "Рубина" и молодежной сборной Грузии Зурико Давиташвили на правах аренды перешел в волгоградский "Ротор".