Куман озвучил трансферные цели «Барселоны» 

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Новый главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман озвучил трансферные цели клуба на предстоящее окно. Об этом сообщает As.

По информации источника, нидерландский специалист изъявил желание заполучить в свои ряды нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, хавбека амстердамского "Аякса" Донни ван де Бека и защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию.

Напомним, что предыдущий сезон испанской Ла Лиги сине-гранатовые завершили на второй строчке в турнирной таблице.