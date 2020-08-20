Финал Лиги чемпионов-2020: Das ist fantastisch

Флик справился со своими «цирковыми жуками», а Тухель — с Неймаром и Мбаппе. Немцы рулят.

Ну теперь начнутся обсуждения — кому победа в Лиге чемпионов нужнее? «ПСЖ», который никогда даже в финале не играл. И в который шейхи за 9 лет вбухали более 3 миллиардов долларов. Или «Баварии», которая уже 7 лет без «ушастого» кубка, что для такого клуба — Срок.

Неймару, который, наконец, может сделать то, ради чего ушел из «Барселоны» — выйти из тени Месси. Или Левандовски — чтобы утвердиться в статусе топ-звезды мирового, а не только бундеслигового масштаба.

Но это все на поверхности. А вот кому из тренеров нужнее — Флику или Тухелю? Тут есть о чем порассуждать.

55-летний Ханси Флик во второй половине 80-х сам поиграл за «Баварию» полузащитником. Но как тренер состоялся только в роли помощника. Пусть и в золотой сборной Лева. А потом решил податься в футбольные функционеры — еще два года назад Флик был управляющим директором в «Хоффенхайме». То, что он может стать главным тренером главного клуба страны тогда представлялось фантастическим раскладом. Но вот как в жизни порой все быстро меняется. Июль — Флик пришел в «Баварию» ассистентом к Ковачу. Ноябрь — стал и.о. Апрель — подписал полноценный контракт. Июнь — выиграл бундеслигу, июль — Кубок Германии. Август — вышел в финал Лиги чемпионов. «Человек из ниоткуда» всего за три месяца может сделать золотой требл!

Есть такой диснеевский мультфильм «Приключения Флика». Сюжет: муравей Флик ищет тех, кто готов помочь ему победить агрессивных кузнечиков, угрожающих покою его семьи. Цитата из аннотации:

«Когда вместо воинов Флик находит лишь неуклюжую труппу цирковых жуков, единственной его надеждой на победу остается крепкая дружба и потрясающая сила воображения».

Сказано точно про «Баварию», оставленную Ковачем — «неуклюжая труппа цирковых жуков». Только возвращение дружеской атмосферы вкупе с потрясающей силой воображения нового тренера (перевести Алабу в центр обороны и сделать Мюллера «десяткой» — это ведь надо было придумать) помогли исправить ситуацию. Другое дело, что успехи «Баварии» в Германии (как, кстати, и «ПСЖ» во Франции) по мнению многих возможны и вовсе без тренера. И сугубо они местечковые. А вот Лига чемпионов — это уже серьезно. И только выиграв ее Флик по-настоящему заявит о своем тренерском «я».

46-летний Томас Тухель , в отличие от более старшего коллеги, на высшем уровне никогда не играл (пик карьеры — 8 матчей за «Штутгартер Кикерс» во второй бундеслиге). Он из новомодного поколения так называемых тренеров-лэптопщиков, пришедших в профессию через футбольные симуляторы. В Германии это Тухель, Нагельсманн, Тедеско… К их успехам те, кто сделал громкую карьеру в качестве футболистов, всегда буду относится с раздражением и ревностью: «Да что они могут понимать, если сами не играли — футболу на компьютере не научишься!». Вот что, например, Егор Титов в недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» сказал про Тедеско:

«Молодой, перспективный, но не игравший на серьезном уровне тренер. В футболе же мелочей не бывает — главный должен лично игрокам что-то показывать на занятиях в поле. А как может сделать это немец? Ни один лэптоп-тренер не сможет исполнить так же, как бывший футболист. Меня никто не сможет переубедить».