Вернблуму поступило предложение от клуба РПЛ

Шведский полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум близок к уходу из клуба, сообщает Inpaok.

Футболисту поступило предложение от российской команды. Вернблума также пригласили в клуб из Швеции. Предложение клуба РПЛ более щедрое, однако швед склоняется к возвращению на родину.