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Понтусу Вернблуму поступило предложение от клуба РПЛ 

Чемпионат.com и ещё 16 2 часа назад
Вернблуму поступило предложение от клуба РПЛ
Фото: РИА Новости
Шведский полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум близок к уходу из клуба, сообщает Inpaok.
Футболисту поступило предложение от российской команды. Вернблума также пригласили в клуб из Швеции. Предложение клуба РПЛ более щедрое, однако швед склоняется к возвращению на родину.
Сообщалось, что Вернблум пошёл навстречу клубу, который планировал расстаться с ним из-за финансовых сложностей, вызванных пандемией коронавируса, и согласился разорвать соглашение по обоюдному согласию сторон. Контракт Вернблума действовал до лета 2021 года. В его услугах заинтересован «Гётеборг». Напомним, что в России Вернблум известен по выступлениям за ЦСКА. Игрок защищал цвета клуба с 2012 по 2018 год. За это время он провёл в московском клубе более 160 матчей и забил 17 мячей. В составе ЦСКА швед стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
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