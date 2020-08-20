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«Ротор» арендовал футболиста «Локомотива» Кверквелию 

ТАСС и ещё 14 1 час назад
Кверквелия перешел в «Ротор»
Фото: ТАСС
Грузинский защитник Соломон Кверквелия перешел на правах аренды из московского "Локомотива" в "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.
Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона.
До перехода в "Локомотив" в 2017 году Кверквелия выступал за казанский "Рубин" и нижнекамский "Нефтехимик". В составе железнодорожников он провел три сезона и выиграл чемпионат России, дважды кубок и один раз суперкубок страны. В составе сборной Грузии на его счету 36 матчей.
Также волгоградский клуб подписал арендное соглашение на сезон с 19-летним нападающим "Рубина" Зурико Давиташвили и 23-летним форвардом "Ростова" Александром Саплиновым.
После трех туров "Ротор" с одним очком замыкает турнирную таблицу Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре волгоградцы 22 августа примут "Сочи".
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Футбол , Соломон Кверквелия , Зурико Давиташвили , Локомотив
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