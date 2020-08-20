«Севилья» — «Интер»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 21 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

21 августа в Германии, на стадионе «Рейн Энерги» в Кёльне пройдет финальный Лиги Европы «Севилья» — «Интер». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом встречи итальянский клуб. Сделать ставку на победу «Интера» в основное время можно с коэффициентом 2.25, что соответствует 43% вероятности. Успех испанцев аналитики оценили коэффициентом 3.40 (29%), а ничья в основное время идёт за 3.50 (28%).

Сделать ставку на то, что «Интер» победит с учетом возможных овертайма и серии пенальти, можно с коэффициентом 1.60 (59% вероятности). Поставить на триумф «Севильи» можно за 2.35 (41%).

Эксперты склоняются к тому, что финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер» не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.95, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.85. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

«Севилья» — «Интер»: какие делать ставки на матч Лиги Европы 21 августа

«Севилья» — «Интер» — отличная вывеска для финала Лиги Европы! Особенно если посмотреть полуфиналы с участием этих команд.

«Севилья» одержала волевую победу над « Манчестер Юнайтед » (2:1). Команда Лопетеги не рассыпалась после пенальти в свои ворота и пропущенного гола в начале встречи. Андалусийцы гнули свою линию и в итоге добились успеха. Сусо в середине первого тайма счет сравнял, а решающий гол за 12 минут до финального свистка забил Люк де Йонг. В оставшееся до конца матча время «Севилья» здорово отоборонялась, сыграв по счету и не дав «МЮ» создать ни одного момента у своих ворот.

«Интер» же и вовсе устроил голевую феерию в своем полуфинале. Команда Антонио Конте не оставила камня на камне от донецкого «Шахтера», отправив в ворота «горняков» пять мячей. Правда, стоит отметить, что четыре из них «нерадзурри» забили, начиная с середины второго тайма, когда украинскому клубу пришлось идти ва-банк. Впрочем, умалять достижение «Интера» не стоит. Команда Антонио Конте показала очень качественный, зрелый футбол и заслуженно добилась крупной победы.

Что ждать от финала? Вряд ли он будет искрометным. Букмекеры считают фаворитом «Интер», но у «Севильи» был на один день дольше для подготовки к матчу. Андалусийцы прекрасно обороняются и действуют по счету. Связать по рукам и ногам Ромело Лукаку и Лаутаро Мартинеса у них вполне может получиться. Мы предлагаем поставить на ничью в основное время матча. В этом финале будет достаточно драматичных моментов, тактических изысков и жесткой борьбы. Вполне возможно, что финал продлится не 90, а все 120 минут. Поставить на ничью в основное время в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 3.50