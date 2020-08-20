21 августа в финальном матче Лиги Евроы сыграют «Севилья» и «Интер». Кто окажется сильнее и хитрее: Юлен Лопетеги или Антонио Конте? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Севилья» — «Интер»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 21 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
21 августа в Германии, на стадионе «Рейн Энерги» в Кёльне пройдет финальный Лиги Европы «Севилья» — «Интер». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом встречи итальянский клуб. Сделать ставку на победу «Интера» в основное время можно с коэффициентом 2.25, что соответствует 43% вероятности. Успех испанцев аналитики оценили коэффициентом 3.40 (29%), а ничья в основное время идёт за 3.50 (28%).
Сделать ставку на то, что «Интер» победит с учетом возможных овертайма и серии пенальти, можно с коэффициентом 1.60 (59% вероятности). Поставить на триумф «Севильи» можно за 2.35 (41%).
Эксперты склоняются к тому, что финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер» не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.95, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.85. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Севилья» — «Интер»: какие делать ставки на матч Лиги Европы 21 августа
«Севилья» — «Интер» — отличная вывеска для финала Лиги Европы! Особенно если посмотреть полуфиналы с участием этих команд.
«Севилья» одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1). Команда Лопетеги не рассыпалась после пенальти в свои ворота и пропущенного гола в начале встречи. Андалусийцы гнули свою линию и в итоге добились успеха. Сусо в середине первого тайма счет сравнял, а решающий гол за 12 минут до финального свистка забил Люк де Йонг. В оставшееся до конца матча время «Севилья» здорово отоборонялась, сыграв по счету и не дав «МЮ» создать ни одного момента у своих ворот.
«Интер» же и вовсе устроил голевую феерию в своем полуфинале. Команда Антонио Конте не оставила камня на камне от донецкого «Шахтера», отправив в ворота «горняков» пять мячей. Правда, стоит отметить, что четыре из них «нерадзурри» забили, начиная с середины второго тайма, когда украинскому клубу пришлось идти ва-банк. Впрочем, умалять достижение «Интера» не стоит. Команда Антонио Конте показала очень качественный, зрелый футбол и заслуженно добилась крупной победы.
Что ждать от финала? Вряд ли он будет искрометным. Букмекеры считают фаворитом «Интер», но у «Севильи» был на один день дольше для подготовки к матчу. Андалусийцы прекрасно обороняются и действуют по счету. Связать по рукам и ногам Ромело Лукаку и Лаутаро Мартинеса у них вполне может получиться. Мы предлагаем поставить на ничью в основное время матча. В этом финале будет достаточно драматичных моментов, тактических изысков и жесткой борьбы. Вполне возможно, что финал продлится не 90, а все 120 минут. Поставить на ничью в основное время в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 3.50.
«Интер», вероятно, больше будет владеть мячом и чаще атаковать, а севильцы постараются наказать его, играя на контратаках. Но не забывайте, кто руководит «Интером». Антонио Конте тоже тот еще прагматик. Ждать града голов здесь однозначно не стоит. Сделать ставку на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.85.
Кроме того, можно рискнуть и скомбинировать эти две ставки. Ничья и меньше 3 голов в основное время матча. При таком раскладе вам подойдут исходы 0:0 и 1:1 по итогам 90 минут игры. Вполне реальный вариант, ведь это финал: рисковать излишне никто не будет, атак с шашками наголо ждать не приходится. Поставить на ничью и меньше 3 голов в основное время матча в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 3.90. Если вы поставите 1000 рублей на этот исход, то получите в случае успеха 3900 рублей!