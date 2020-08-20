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Тотальное обновление: «Барселона» хочет продать Суареса 

Газета.Ru 1 час назад
Тотальное обновление: «Барселона» продаст Суареса
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может покинуть каталонскую команду в текущее трансферное окно. Руководство «блауграны» задумало глобальную чистку состава, и Суарес, по некоторым данным, больше не входит в планы клуба. В трансфере уругвайца заинтересованы «Аякс» и «Ювентус», однако сам он не хочет уходить из «Барсы» ни при каких обстоятельствах.
Ровно шесть лет назад «Барселона» объявила о переходе Луиса Суареса из «Ливерпуля» за чуть более чем €81 млн Приобретение уругвайца, известного своим скандальным поведением в клубе и сборной, оказалось одной из лучших сделок каталонцев как минимум за последнее десятилетие: 283 матча, 198 голов, 97 ассистов, 13 трофеев и третье место в списке лучших бомбардиров «блауграны» в истории.
Однако затяжной институциональный кризис в «Барсе» привел к тому, что за один сезон Суарес, а также некоторые другие лидеры команды последних лет превратились в обузу. После разгромного поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов с жесткой риторикой выступил многолетний защитник каталонцев Жерар Пике, призвавший тех, кто больше не ощущает себя нужным, уйти. Вряд ли это касалось Суареса, поскольку уругваец даже в своей не лучшей форме провел неплохой сезон, но руководство «Барсы» решило иначе. По крайней мере, об этом активно пишут в Испании.
El Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» действительно планирует провести глобальную перестройку. Она не коснется лишь пятерых футболистов: Лионеля Месси, Френки де Йонга, Марка-Андре тер Штегена, а также молодых игроков Ансу Фати и Рики Пуча. В то же время президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу добавил в список «неприкасаемых» еще Клемана Лангле, Нелсона Семеду, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. Все остальные могут уйти.
Большой неожиданностью стало то, что Бартомеу не назвал фамилию Суареса. У уругвайца истекает трудовое соглашение с «Барсой» летом следующего года, и до этого момента каталонцы планируют продать игрока, чтобы выручить за его трансфер хоть какую-то сумму. Суарес, безусловно, лидер «Барселоны» наравне с Месси. Предполагается, что желание руководства расстаться с игроком может быть вызвано высокой зарплатой уругвайца и его возрастом — в январе форварду исполнится 34 года. Также неоднократно говорилось, что в летнее трансферное окно «блауграна» поставит в приоритет подписание Лаутаро Мартинеса из «Интера», которого каталонцы как раз рассматривают в качестве альтернативы Суаресу. Однако за Мартинеса «нерадзурри» требуют огромную компенсацию, а у игрока немаленькая зарплата. Вполне вероятно, что держать двух столь дорогостоящих нападающих с финансовой точки зрения не выход для сегодняшней «Барсы». В долгосрочной перспективе сине-гранатовые рассчитывают сделать ставку именно на Мартинеса, а не на Суареса.
На европейском рынке уже есть серьезные претенденты на уругвайца. Самый явный интерес к Суаресу обозначил бывший клуб футболиста «Аякс», за который он выступал в период с 2007 по 2011 год. Согласно инсайду El Chiringuito, амстердамцы готовы предложить «Барселоне» за игрока порядка €15 млн Это подтверждает и Diario Sport со ссылкой на уругвайский телеканал Teledoce. Рассматривает вариант с приглашением нападающего также туринский «Ювентус», который, по информации TuttoMercatoWeb, готов предложить условия «Аякса» для игрока, то есть заключить с ним контракт сроком на два года и с заработной платой не более €3 млн за сезон.
Журналист Жота Жорди рассказал, что «Барса» уже сообщила Суаресу о намерении расстаться с ним. Несмотря на это, уругвайское издание Ovacion пишет о намерении футболиста во что бы то ни стало остаться в команде, он якобы «совершенно не намерен» покидать клуб сейчас. В марте следующего года в «Барселоне» пройдут президентские выборы, и с приходом нового президента будущее Суареса и планы команды на него могу поменяться.
Директор «блауграны» Хави Вилахоана в свою очередь объяснил, что положение Суареса будет зависеть от видения нового главного тренера Рональда Кумана.
Помимо Суареса «Барса» намерена найти новые клубы для Пике, Жорди Альбы, Ивана Ракитича и Артуро Видаля. Поскольку они являются одними из самых высокооплачиваемых игроков команды, то каталонцы не исключают варианта, при котором будут готовы на расторжение контрактов ветеранов, тем самым дав им уйти бесплатно.
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Комментарии
Футбол , Статьи , Иван Ракитич , Жерар Пике , Антуан Гризманн , Артуро Видаль , Лионель Месси , Усман Дембеле , Луис Суарес , Жорди Альба , Роналд Куман
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