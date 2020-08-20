Абидаль: я сам решил покинуть «Барселону»

«Уважаемые фанаты «Барселоны». Я хочу сделать заявление, чтобы попрощаться с вами. Я делаю это из чувства огромной благодарности за возможность разделить с вами два важных этапа моей жизни. Один — как игрок, другой — как сотрудник «Барселоны».
Второй этап состоял из двух лет, на протяжении которых я стремился сделать «Барселону» лучше. Это были два напряжённых сезона, которые закончились тем, что я подал в отставку. Хотя Совет директоров утвердил меня в должности, я решил уйти.
Последние два года я пытался внедрить изменения, которые, на мой взгляд, были очень важны для будущего команды. Несмотря на мою настойчивость, мне этого сделать не удалось. Вот почему я думаю, что пора положить конец моим отношениям с клубом. Я хочу прояснить, что отказался от года контракта с клубом. Сейчас ситуация в клубе непростая, но не сомневаюсь, а также всем сердцем желаю, чтобы клуб преодолел её в ближайшее время.
Всем спасибо. Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония. Эрик Абидаль", — написал Абидаль в своём «инстаграме».