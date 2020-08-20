Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат

Эрик Абидаль: я сам решил покинуть «Барселону» 

Чемпионат.com и ещё 4 1 час назад
Абидаль: я сам решил покинуть «Барселону»
Фото: Reuters
Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль обратился к болельщикам после своего ухода из клуба.

«Уважаемые фанаты «Барселоны». Я хочу сделать заявление, чтобы попрощаться с вами. Я делаю это из чувства огромной благодарности за возможность разделить с вами два важных этапа моей жизни. Один — как игрок, другой — как сотрудник «Барселоны».

Второй этап состоял из двух лет, на протяжении которых я стремился сделать «Барселону» лучше. Это были два напряжённых сезона, которые закончились тем, что я подал в отставку. Хотя Совет директоров утвердил меня в должности, я решил уйти.

Последние два года я пытался внедрить изменения, которые, на мой взгляд, были очень важны для будущего команды. Несмотря на мою настойчивость, мне этого сделать не удалось. Вот почему я думаю, что пора положить конец моим отношениям с клубом. Я хочу прояснить, что отказался от года контракта с клубом. Сейчас ситуация в клубе непростая, но не сомневаюсь, а также всем сердцем желаю, чтобы клуб преодолел её в ближайшее время.

Всем спасибо. Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония. Эрик Абидаль", — написал Абидаль в своём «инстаграме».

Видео дня. В России создадут фан-зоны чемпионата Европы по футболу
Чемпионат.com: последние новости
«Ротор» арендовал Соломона Кверквелию у «Локомотива» «Ротор» арендовал Соломона Кверквелию у «Локомотива» Эксперты назвали шансы Кокорина дебютировать за «Спартак» в матче РПЛ против «Локомотива» Эксперты назвали шансы Кокорина дебютировать за «Спартак» в матче РПЛ против «Локомотива» Сын Черчесова отбил 3 послематчевых пенальти и принёс победу «Олимп-Долгопрудному» в Кубке Сын Черчесова отбил 3 послематчевых пенальти и принёс победу «Олимп-Долгопрудному» в Кубке
Комментарии
Футбол , Эрик Абидаль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безнадёжная битва Александра Поветкина
Безнадёжная битва Александра Поветкина
«Будущего здесь не вижу»: олимпийский чемпион покидает Россию
«Будущего здесь не вижу»: олимпийский чемпион покидает Россию
Ефимова продемонстрировала шпагат
Ефимова продемонстрировала шпагат
«У него было звериное чутье»: чемпион ОИ оказался тираном
«У него было звериное чутье»: чемпион ОИ оказался тираном
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение