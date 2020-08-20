Кокорин все еще может перейти в «Рому» 

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин все еще может оказаться в «Роме», несмотря на то что в летнее трансферное окно заключил трехлетний контракт со «Спартаком» . По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, римский клуб по-прежнему заинтересован в трансфере 29-летнего форварда.

«Кокорина снова хотят в Италии? Что?! Когда Александр Кокорин уходил из «Сочи», я писал, что им всерьез интересуются в Италии, в частности «Рома», кот фер Кокорина снова актуален», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента после истечения контракта с «Зенитом» . При этом футболист до сих пор не сыграл за красно-белых ни одного матча в чемпионате России. Тренер «Спартака» Андреас Хинкель объяснил регулярное отсутствие нападающего в заявки команды на матчи чемпионата России мышечными травмами.

Арустамян утверждает, что «Рома» еще не обращалась к «Спартаку» с предложениями о трансфере. При этом он подчеркнул, что разговоры «уже ведутся», и в ближайшее время римляне могут сделать официальный запрос.

По итогам завершившегося чемпионата Италии «Рома» под руководством португальца Паулу Фонсеки заняла пятое место и напрямую квалифицировалась в групповой турнир Лиги Европы. «Спартак» не сыграет в еврокубках в сезоне-2020/21.

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