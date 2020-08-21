Финал ЛЕ: гегемония «Севильи», шанс для «Интера»

«Севилья» и «Интер» встретятся в финале Лиге Европы. Испанский клуб может выиграть турнир уже в рекордный, шестой раз в своей истории, а «нерадзурри» поборются за еврокубок впервые за десять лет. «Газета.Ru» анонсирует встречу, победителя которой предсказать практически невозможно.

Многострадальный сезон подходит к концу

Из-за пандемии коронавируса европейский футбол остался без должного внимания. Совершенно незаметно уже подошла пора разыгрывать титул второго по значимости клубного турнира континента, хотя еще какие-то несколько месяцев назад соревнования могли быть отменены окончательно. Нынешний розыгрыш был приостановлен в начале марта, когда команды успели провести только по одной встрече в рамках 1/8 финала. Весьма символично, что особенной оказалась судьба именно у клубов-финалистов — «Севильи» и «Интера».

Во втором раунде плей-офф команды встречались с «Ромой» и «Хетафе» соответственно, однако в тот период Италия и Испания страдали от коронавируса сильнее всех остальных стран Старого Света. Естественно, и ограничения в этих странах были установлены куда более жесткие, потому ни о каком футболе речи и не шло. Матчи попросту были перенесены на неопределенный срок. Когда же руководство УЕФА во главе Александером Чеферином приняло решение доиграть нынешний еврокубковый сезон, формат турнира был преобразован уже под текущие условия. Клубам, которые провели свои первые встречи в 1/8 финала, позволили принять ответные игры на своем поле.

«Севилья» и «Интер» же были вынуждены сойтись с «Ромой» и «Хетафе» в рамках матчевого противостояния на нейтральном поле — в Дуйсбурге и Гельзенкирхене соответственно. Именно в Германии и состоялись все остальные встречи, начиная с четвертьфинала, а победитель также определялся по итогам только одной игры.

О справедливости подобного формата споры идут до сих пор, и в большей мере претензии возникают к Лиге чемпионов как к главному турниру Европы, но УЕФА действовал по принципу «либо так, либо никак». Вариантов было немного, а выбор оказался очевиден.

«Севилья» любит играть с итальянцами

Интересно, что за всю историю нынешняя встреча «Севильи» и «Интера» на одном футбольном поле станет первой. При этом опыт выступления у обеих команд против итальянских и испанских клубов соответственно имеется. И весьма богатый.

Например, андалузцы с клубами из Италии играли 13 раз: шесть побед, пять поражений и еще две ничьи. Последний матч, как несложно догадаться, состоялся совсем недавно — 6 августа подопечные Хулена Лопетеги без проблем разобрались с «Ромой», решив исход встречи еще в первом тайме (2:0). В еврокубковых плей-офф «Севилья», кстати, играет с итальянцами максимально успешно. Помимо «Ромы» в прошлом сезоне в рамках 1/16 финала ЛЕ был бит еще один клуб из Рима — «Лацио» (1:0, 2:0). В полуфинале сезона-2014/15 так же легко была пройдена «Фиорентина» (3:0, 2:0). Из печального же опыта «Севилья» имеет в своей истории встречу с «Миланом», принципиальным соперником «Интера». Тот матч состоялся аж в 2007 году, когда в битве за Суперкубок УЕФА «россонери» победили со счетом 3:1. Причем андалузцы, за которых выступал российский нападающий Александр Кержаков , тогда забили первыми, но затем получили авоську от Индзаги, Янкуловски и Кака

У «Интера» же отношения с испанскими клубами обстоят куда более серьезно — «нерадзурри» с ними встречались аж 43 раза. Правда, преимущественно неудачно: 18 поражений при 14-ти победах.

Один из главных триумфов в своей истории черно-синие сотворили десять лет назад, в полуфинале Лиги чемпионов прибив саму «Барселону»! Именно в том году «Интер» завоевал свой первый спустя 35 лет Кубок чемпионов Европы: под руководством Жозе Моуринью в финале была обыграна «Бавария».

«Севилья» может побить свой же рекорд

С тех пор «нерадзурри» ни разу не доходили до еврокубковых финалов. Более того, с уходом Моуринью «Интер» погрузился в глубокий кризис, из топ-клуба он превратился в обычный итальянский середняк, образовались проблемы с финансами. Целый десяток тренеров, в числе которых были, например, Рафаэль Бенитес , Леонардо, Роберто Манчини Лучано Спалетти , пытались помешать деградации клуба, но тщетно. Лишь с приходом Антонио Конте «Интер» потихоньку вернулся в итальянскую элиту.

В этом сезоне черно-синие могли претендовать даже на скудетто и остановились всего лишь в одном балле от чемпиона — «Ювентуса». Тому, правда, к последним турам были уже безразличны свои результаты.

«Мы должны гордиться тем, что впервые за 10 лет вышли в финал еврокубка. Но историю пишут победители. В историю войдет лишь команда, выигравшая эту Лигу Европы. Обидно, но это добавляет мотивации», — заявил Конте на предматчевой пресс-конференции.

Лига Европы для «Интера» сейчас является шансом завоевать первый за многие годы титул. К финалу «нерадзурри» прошли по несколько кривой дорожке: команда Конте не справилась с «Барселоной» и дортмундской «Боруссии» в групповом этапе Лиги чемпионов и с третьего места вышла в плей-офф второго по значимости клубного турнира континента. Ну, а там уже были биты «Лудогорец», «Хетафе», «Байер» и донецкий «Шахтер». «Горнякам» не повезло в особенности, ведь 0:5 в полуфинале — это все-таки жестко, учитывая, как хорошо шел по плей-офф украинский клуб.

«Севилье» же давно пора из чемпионата Испании полностью перебраться в Лигу Европы, ведь этот турнир для андалузцев уже стал своим, родным.

Если считать и Кубок УЕФА, и ЛЕ, то испанский клуб выходил в финал пять раз. И всякий раз оказывался победителем (в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах). Больше побед в этом турнире нет ни у кого. Тот же «Интер» может похвастать лишь тремя титулами, которые были завоеваны более 20 лет назад (1991, 1994, 1998). К своему очередному триумфу «Севилья» идет на одном дыхании: пять побед в шести матчах в группе А, где единственное поражение — от АПОЭЛа — случилось уже в последнем, ничего не решающем туре, а в плей-офф были биты «ЧФР», «Рома», «Вулверхэмптон» и даже « Манчестер Юнайтед ». Уле-Гуннар Сульшер , наверное, сейчас кусает локти, вспоминая, как в этом сезоне отказался от услуг Эшли Янга и Ромелу Лукаку и отпустил их в «Интер».

Итоги этой истории будут подведены на арене «Райн-Энерги» в Кельне. Стартовый свисток — в 22.00 мск.