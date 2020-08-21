Что стало с Виктором Онопко 

Рекорды Виктора Онопко , попавшего в список лучших футболистов первого чемпионата России, вспоминают до сих пор.

Онопко родился 14 октября 1969 года в Луганске, был воспитанником местной футбольной школы «Заря», в 16 лет попал в дубль донецкого «Шахтера», в 1992-м перешел в «Спартак» и довольно быстро стал капитаном команды. По итогам 1992-го и 1993 годов был признан лучшим футболистом России.

В 1992-м, как вспоминает «Большой спорт» , Онопко блистал нее только в составе красно-белых, но и в сборной России , где в матче с Голландией «съел великого Руда Гуллита». Издание отмечает, что Онопко часто критиковали за медлительность, но его карьере в сборной это не помешало.

Как сообщал «Рамблер», в интервью «Футболу» Онопко рассказывал, что ему всегда хотелось быть таким капитаном, который все решает в пользу коллектива.

«Мне важно, чтобы у нас была семейная атмосфера, чтобы доверие было», — говорил он.

Онопко сыграл в рекордных 109 матчах за национальную команду, это достижение лишь недавно побил Сергей Игнашевич . Его авторству принадлежит гол в первом победном матче «Спартака» в групповой стадии Лиги чемпионов, он был капитаном московского клуба, когда «Спартак» одержал победы в шести матчах из шести на ЛЧ-1995.

В 1995 году футболист перешел в испанский «Овьедо», а перед началом сезона 2002/03 оказался в аренде в «Райо Вальекано». Онопко принял участие в двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы.