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Что стало с Виктором Онопко 

Александр Котлеткин 2 часа назад
Рекорды Виктора Онопко, попавшего в список лучших футболистов первого чемпионата России, вспоминают до сих пор.
Онопко родился 14 октября 1969 года в Луганске, был воспитанником местной футбольной школы «Заря», в 16 лет попал в дубль донецкого «Шахтера», в 1992-м перешел в «Спартак» и довольно быстро стал капитаном команды. По итогам 1992-го и 1993 годов был признан лучшим футболистом России.
В 1992-м, как вспоминает «Большой спорт», Онопко блистал нее только в составе красно-белых, но и в сборной России, где в матче с Голландией «съел великого Руда Гуллита». Издание отмечает, что Онопко часто критиковали за медлительность, но его карьере в сборной это не помешало.
Как сообщал «Рамблер», в интервью «Футболу» Онопко рассказывал, что ему всегда хотелось быть таким капитаном, который все решает в пользу коллектива.
«Мне важно, чтобы у нас была семейная атмосфера, чтобы доверие было», — говорил он.
Онопко сыграл в рекордных 109 матчах за национальную команду, это достижение лишь недавно побил Сергей Игнашевич. Его авторству принадлежит гол в первом победном матче «Спартака» в групповой стадии Лиги чемпионов, он был капитаном московского клуба, когда «Спартак» одержал победы в шести матчах из шести на ЛЧ-1995.
В 1995 году футболист перешел в испанский «Овьедо», а перед началом сезона 2002/03 оказался в аренде в «Райо Вальекано». Онопко принял участие в двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы.
Карьеру он завершил в 2006 году, в 36 лет, играя в «Сатурне». Уже в 2007-м окончил Высшую школу тренеров с категорией «А», работал в Российском футбольном союзе, с 2009 года работает тренером в структурах ЦСКА.
Видео дня. Финал Лиги Чемпионов будет франко-германским впервые за 44 года
Комментарии 2
Футбол , Фото , Виктор Онопко , Сергей Игнашевич , Спартак , РФС , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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