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Футболист «Марселя» стал жертвой вооруженного ограбления 

Газета.Ru и ещё 4 4 часа назад
Футболист «Марселя» стал жертвой вооруженного ограбления
Фото: ТАСС
Вингер "Марселя" Боуна Сарр стал жертвой вооруженного ограбления, сообщает La Provence.
По информации издания, инцидент произошел утром 21 августа, когда футболист собирался на тренировку. Четверо мужчин, двое из которых были вооружены, проникли в дом футболистом и стали угрожать игроку, вынудив его отдать им ряд ценностей.
Отмечается, что в момент ограбления в доме также была девушка Сарра. Никто из них не пострадал. В настоящее время полиция проводит расследование.
Ранее пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Пьер Гасли заявил, что его дом в Нормандии обокрали.
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