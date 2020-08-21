Футболист «Марселя» стал жертвой вооруженного ограбления 

Вингер "Марселя" Боуна Сарр стал жертвой вооруженного ограбления, сообщает La Provence.

По информации издания, инцидент произошел утром 21 августа, когда футболист собирался на тренировку. Четверо мужчин, двое из которых были вооружены, проникли в дом футболистом и стали угрожать игроку, вынудив его отдать им ряд ценностей.

Отмечается, что в момент ограбления в доме также была девушка Сарра. Никто из них не пострадал. В настоящее время полиция проводит расследование.