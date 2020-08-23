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«Уфа» в меньшинстве проиграла «Ростову» в матче РПЛ 

ТАСС и ещё 25 2 часа назад
«Уфа» в меньшинстве проиграла «Ростову»
Фото: ТАСС
"Ростов" со счетом 1:0 обыграл на выезде "Уфу" в матче четвертого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник".
Единственный гол забил Кенто Хасимото на 79-й минуте встречи. Для японца этот мяч стал первым в лиге, он впервые вышел в стартовом составе "Ростова". На 39-й минуте с поля был удален форвард "Уфы" Вячеслав Кротов. На 67-й минуте предупреждение получил главный тренер хозяев Вадим Евсеев.
27-летний Хасимото перешел в "Ростов" 27 июля из "Токио". Этот матч стал для полузащитника четвертым в составе команды.
"Ростов", уступивший в предыдущих двух матчах, поднялся с шестью очками на восьмое место таблицы РПЛ. "Уфа" идет на 11-й строчке, имея в активе четыре очка.
В пятом туре "Уфа" 26 августа в Казани встретится с "Рубином". "Ростов" в тот же день примет екатеринбургский "Урал".
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Футбол , Вячеслав Кротов , Вадим Евсеев
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