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Прогнозы и ставки на «ПСЖ» — «Бавария»: невероятный финал Лиги чемпионов 

Партнерский материал 1 час назад
23 августа в финальном матче Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Бавария».
Парижане наконец-то добрались до матча, но впереди сокрушающая все на своем пути «Бавария». Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 23 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

23 августа в Португалии пройдет финальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом встречи немецкий клуб. Сделать ставку на победу «Баварии» в основное время можно с коэффициентом 1.90, что соответствует 52% вероятности. Успех французов аналитики оценили коэффициентом 3.80 (25%), а ничья в основное время идёт за 4.25 (23%).
Сделать ставку на то, что «Бавария» победит с учетом овертайма и серии пенальти, можно с коэффициентом 1.55 (61% вероятности). Поставить на итоговый триумф «ПСЖ» можно за 2.45 (39%).
Эксперты склоняются к тому, что финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.35, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.95. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«ПСЖ» — «Бавария»: какие делать ставки на финал Лиги чемпионов 23 августа

Кажется, в этот финал действительно вышли две сильнейшие команды из тех, что собрались в Португалии. По крайней мере, в полуфиналах и «ПСЖ», и «Бавария» еще раз продемонстрировали свой высочайший уровень.
Парижане безо всяких проблем разобрались с «РБ Лейпциг». Еще в первом тайме Петер Гулачи достал два мяча из сетки своих ворот, а вскоре после перерыва все вопросы снял Хуан Бернат. Добавило солидности французскому клубу возвращение после дисквалификации Анхеля Ди Марии. Ну и пока берегут патроны Неймар и Киллиан Мбаппе. Как знать, может быть их прорвет в финале?
Что до «Баварии», то подопечные Ханса-Дитера Флика катком проехались по «Лиону». Понервничать мюнхенцам пришлось лишь в самом начале встречи, но затем два гола Сержа Гнабри расставили все по своим местам. В концовке свой дежурный гол забил Роберт Левандовски. Можно сказать, что весь второй тайм «Бавария» уже готовилась к финалу.
Что ждать от решающего матча? Если уж «Севилья» с «Интером» в Лиге Европы выдали феерический спектакль с пятью голами, то «ПСЖ» и «Баварии» сам Бог велел забивать много! В атаке и у тех, и у других россыпь потрясающих имен, да и в принципе эти команды действуют по принципу "мы забьем, сколько захотим, а вы — сколько сможете". Поэтому можно рискнуть и поставить на то, что в матче будет минимум 4 гола. Букмекерская компания «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 1.95.
Лучший голеадор мира Роберт Левандовски с одной стороны, супербомбардир Киллиан Мбаппе и фееричный Неймар с другой! Обе команды просто обязаны забить. Оборона и у тех, и у других довольно надежная, но все же уступает нападению. Да и сушить унылые нули ни парижане, ни мюнхенцы попросту не умеют. Не так воспитаны. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.37.
Советуем рассмотреть ставку на гол Неймара. Бразилец в потрясающей форме, он создал целую россыпь моментов для партнеров и в игре четвертьфинала с «Аталантой», и в полуфинальном сражении с «РБ Лейпциг». Правда, пока прицел подводил Неймара. Но когда, если не сейчас?
А вообще, победить должна «Бавария». Команда Ханса-Дитера Флика — идеальный постпандемический коллектив. Ни одного поражения после рестарта футбола, победы в Бундеслиге и Кубке Германии. Все противники повержены в очных противостояниях, а болельщикам «Барселоны» кошмарные 2:8 будут сниться еще долго. Для идеального сезона нужна вишенка на торте — победа в Лиге чемпионов. Будет непросто, но «Бавария» выглядит настоящей немецкой машиной, сломать которую парижанам будет невероятно тяжело. Поставить на победу «Баварии» в Лиге чемпионов в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.55. Если вы поставите 1000 рублей на этот исход, на выплату в случае успеха получите 1550 рублей!
Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» и делайте ставки на «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи еврокубков!
Футбол , Роберт Левандовски , Петер Гулачи , Хуан Бернат , Фонбет
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