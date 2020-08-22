Слуцкий прокомментировал итоги матча с ЦСКА 

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал итоги матча с московским ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Напомним, клуб из Татарстана победил со счетом 2:1.
"Первый тайм прошел с преимуществом ЦСКА. Больше действовали на контратаках. Во втором тайме понимали, что у нас есть лишние сутки восстановления. Второй тайм прошел в равной борьбе", — сказал Слуцкий.
Также специалист добавил, что в конце игры сработал футбольный закон, когда Дюпин сделал суперсейв, а его команда сумела забить.
Ранее "Рубин" одолел ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).