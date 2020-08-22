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Слуцкий прокомментировал итоги матча с ЦСКА 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Слуцкий прокомментировал итоги матча с ЦСКА
Фото: ТАСС
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал итоги матча с московским ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Напомним, клуб из Татарстана победил со счетом 2:1.

"Первый тайм прошел с преимуществом ЦСКА. Больше действовали на контратаках. Во втором тайме понимали, что у нас есть лишние сутки восстановления. Второй тайм прошел в равной борьбе", — сказал Слуцкий.

Также специалист добавил, что в конце игры сработал футбольный закон, когда Дюпин сделал суперсейв, а его команда сумела забить.
Ранее "Рубин" одолел ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Футбол , Леонид Слуцкий , ЦСКА , Чемпионат.com
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