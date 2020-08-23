«Зенит» планирует приобрести лидера ЦСКА 

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич может продолжить карьеру в петербургском «Зените». «Сине-бело-голубые» рассчитывают выкупить 22-летнего хавбека во время текущего трансферного окна, сообщает Metarаtings.

По информации источника, «Зенит» готов предложить Влашичу очень выгодные условия личного контракта и возможность поиграть вместе с командой в Лиге Чемпионов.

ЦСКА не планирует продавать своего лидера, но если сам Влашич будет настаивать на переходе в «Зенит», «армейцы» смогут отпустить его за компенсацию в размере 30-35 миллионов евро.