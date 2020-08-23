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«Уфа» вслед за «Спартаком» грозится сняться с чемпионата

Спорт день за днемиещё 17
1 час назад
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«Уфа» может сняться с чемпионата из-за судейства в матче четвертого тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (0:1), сообщает «Спорт-Экспресс».
«Уфа» вслед за «Спартаком» грозится сняться с РПЛ
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
«Я обращаюсь ко всему журналистскому сообществу и прошу нас поддержать. Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл Вилков, мы проиграем всю Россию. Мы просто потеряем детей, которые не захотят заниматься футболом, потому что они видят, что происходит на поле. Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 – соперников и всей судейской бригады», – сказал председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.
Он назвал работу главного арбитра Михаила Вилкова отвратительной и заявил, что она в разы хуже, чем работа Василия Казарцева на скандальном матче «Спартак» – «Сочи», после которого владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что снимает команду с чемпионата.
«Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра», – добавил Мурзагулов.
После того, как в РФС признали ошибочным второй пенальти в ворота «Спартака», Федун опубликовал заявление, что клуб остается в РПЛ, но оставил за собой право снять команду с чемпионата в случае повторения «судейского произвола».
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Футбол,Василий Казарцев,Михаил Вилков,Ростислав Мурзагулов,Леонид Федун,РФС,Спартак,
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