«Спартак» одержал победу над «Локомотивом»

«Спартак» одержал победу над футболистами «Локомотива» на домашней арене в рамках Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первый гол забили соперники «красно-белых» уже на десятой минуте, автором стал защитник Мурило Серкейра. Сравнять счет хозяева поля смогли только во втором тайме — на 53-й минуте мяч в ворота «красно-зеленых» отправил нападающий Джордан Ларссон . Победный гол забил нападающий Александр Соболев на 81-й минуте.

По итогам четырех встреч «Спартак» занял второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав восемь очков. «Локомотив» же расположился на пятом месте с результатом в семь очков.

В рамках пятого тура «красно-белые» отправятся в Волгоград на матч с «Ротором», «Локомотив» же встретится в Москве с «Ахматом» из Грозного.