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«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в московском дерби в рамках РПЛ 

Вечерняя Москва и ещё 13 1 час назад
«Спартак» одержал победу над «Локомотивом»
Фото: Twitter
«Спартак» одержал победу над футболистами «Локомотива» на домашней арене в рамках Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Первый гол забили соперники «красно-белых» уже на десятой минуте, автором стал защитник Мурило Серкейра. Сравнять счет хозяева поля смогли только во втором тайме — на 53-й минуте мяч в ворота «красно-зеленых» отправил нападающий Джордан Ларссон. Победный гол забил нападающий Александр Соболев на 81-й минуте.
В первом тайме игроки «Локомотива» Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов получили травмы и покинули поле. У хозяев повреждение получил футболист Эсекиэль Понсе.
По итогам четырех встреч «Спартак» занял второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав восемь очков. «Локомотив» же расположился на пятом месте с результатом в семь очков.
В рамках пятого тура «красно-белые» отправятся в Волгоград на матч с «Ротором», «Локомотив» же встретится в Москве с «Ахматом» из Грозного.
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Комментарии 1
Футбол , Алексей Миранчук , Джордан Ларссон , Александр Соболев , Дмитрий Баринов , Спартак , Локомотив
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