Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

«А за кого здесь можно болеть?»: Песков о матче «Спартака» с «Локомотивом» 

News.ru и ещё 2 1 час назад
«А за кого здесь можно болеть?»: Песков посетил матч
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил матч четвёртого тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Однако политик успел посмотреть только концовку игры.

Успел только на концовку матча. За кого болел? А за кого здесь можно болеть? — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Люди, окружавшие политика, в шутку сказали, что за ЦСКА. После этого Песков рассмеялся, сел в свою машину и уехал.
Ранее «Спартак» обыграл «Локомотив» на московском стадионе «Открытие Арена». Матч закончился со счётом 2:1.
Как писал NEWS.ru, главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение (1:2) его команды в столичном дерби со «Спартаком».
Видео дня. Поветкин победил Уайта и стал временным чемпионом мира по версии WBC
News.ru: последние новости
«Уфа» может сняться с чемпионата РПЛ из-за судейства «Уфа» может сняться с чемпионата РПЛ из-за судейства Белорусские футболисты начали отмечать голы жестом команды Тихановской Белорусские футболисты начали отмечать голы жестом команды Тихановской Названы претендующие на Месси клубы Названы претендующие на Месси клубы
Футбол , Марко Николич , Дмитрий Песков , Локомотив , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
Борцу на свадьбе прислали пикантные видео невесты
Борцу на свадьбе прислали пикантные видео невесты
Ефимова продемонстрировала шпагат
Ефимова продемонстрировала шпагат
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение