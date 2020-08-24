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Неймар по ошибке поздравил «Байер» с победой в Лиге чемпионов 

RT на русском и ещё 4 2 часа назад
Неймар случайно поздравил «Байер» с победой в ЛЧ
Фото: Reuters
Неймар в своём Twitter опубликовал пост, в котором решил поздравить соперника клуба из Парижа по финалу ЛЧ — «Баварию». Тем не менее вместо «Bayern» (название мюнхенского клуба на немецком и английском языках), бразилец написал «Bayer», поздравив таким образом леверкузенский «Байер».
«Поражение — это часть спорта. Мы трудимся, боремся до конца. Спасибо каждому за поддержку. Поздравляю «Байер», — написал Неймар.

Пресс-служба клуба из Леверкузена в свою очередь ответила игроку: «Спасибо, Неймар! Не понимаю, почему ты поздравляешь нас с отпуском… Но спасибо!»

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.
Ранее Тренер ПСЖ заявил, что никого нельзя винить в поражении от «Баварии».
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Футбол , Кингсли Коман
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