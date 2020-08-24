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«Они что-то „кушают“, раз так носятся. Мостовой — о победе „Баварии“ в Лиге чемпионов 

Чемпионат.com 1 час назад
«Может, они что-то „кушают“»: Мостовой о «Баварии»
Фото: Reuters
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу «Баварии» в финальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

«Бавария» в плане физики и прессинга смотрелась очень здорово. В какой-то момент появились сомнения, может, они что-то «кушают». За неделю команда сыграла несколько игр, а носятся на таких скоростях… «ПСЖ» виноваты сами, было два шикарных момента, которые они не реализовали. Дай Мбаппе пробить ещё десять раз, девять он забьёт. Но раз «ПСЖ» не забивает, «Бавария» их наказывает", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоялся в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.
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