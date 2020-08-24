«Может, они что-то „кушают“»: Мостовой о «Баварии»

«Бавария» в плане физики и прессинга смотрелась очень здорово. В какой-то момент появились сомнения, может, они что-то «кушают». За неделю команда сыграла несколько игр, а носятся на таких скоростях… «ПСЖ» виноваты сами, было два шикарных момента, которые они не реализовали. Дай Мбаппе пробить ещё десять раз, девять он забьёт. Но раз «ПСЖ» не забивает, «Бавария» их наказывает", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.