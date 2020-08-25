«Локомотив» наказали по итогам матча против «Спартака»

Все новости на карте

Встреча четвертого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" — "Локомотив" прошла 23 августа и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

"Локомотив" оштрафован за неподобающее поведение команды — шесть игроков получили желтые карточки. За нарушение санитарного регламента РПЛ футболист "Локомотива" Гжегож Крыховяк оштрафован на 5 тыс. рублей, "Спартак" за то же оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Ранее КДК наказал "Спартак" закрытием фанатской трибуны на один домашний матч из-за оскорблений вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме со стороны фанатов красно-белых.

Подмосковные "Химки" за две красные карточки в матче с грозненским "Ахматом" оштрафованы на 100 тыс. рублей, а главный тренер клуба Дмитрий Гунько — на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны, еще 10 тыс. рублей клуб заплатит за скандирование болельщиками оскорблений.