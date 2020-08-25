«Локомотив» наказали по итогам матча против «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Локомотив" на 100 тыс. рублей по итогам матча со столичным "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Встреча четвертого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" — "Локомотив" прошла 23 августа и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.
"Локомотив" оштрафован за неподобающее поведение команды — шесть игроков получили желтые карточки. За нарушение санитарного регламента РПЛ футболист "Локомотива" Гжегож Крыховяк оштрафован на 5 тыс. рублей, "Спартак" за то же оштрафовали на 15 тыс. рублей.
Ранее КДК наказал "Спартак" закрытием фанатской трибуны на один домашний матч из-за оскорблений вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме со стороны фанатов красно-белых.
Подмосковные "Химки" за две красные карточки в матче с грозненским "Ахматом" оштрафованы на 100 тыс. рублей, а главный тренер клуба Дмитрий Гунько — на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны, еще 10 тыс. рублей клуб заплатит за скандирование болельщиками оскорблений.
За нарушение санитарного регламента в четвертом туре штрафы получили "Химки" (10 тыс. рублей), тульский "Арсенал" (10 тыс. рублей), петербургский "Зенит" (15 тыс. рублей), ЦСКА (10 тыс. рублей), волгоградский "Ротор" (10 тыс. рублей) и "Уфа" (10 тыс. рублей).