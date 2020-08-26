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Фанаты «Барселоны» у офиса клуба требуют отставки президента 

News.ru и ещё 132 26 августа 2020
Фанаты «Барселоны» требуют отставки президента
Фото: globallookpress.com
Сообщение о возможном уходе из «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси подвигло фанатов каталонского клуба собраться около его офиса. Они требуют отставки президента Хосепа Марии Бартомеу, которого считают виновным в дрязгах со звездой мирового футбола.
Видеозаписи акций у клубного офиса появились в социальных сетях.
Президент Бартомеу ранее созвал экстренный совет директоров и заявил, что покинет клуб, если Лионель Месси решит остаться в команде.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман провёл встречу с капитаном каталонцев Лионелем Месси. Наставник клуба твёрдо подчеркнул, что ни у кого в раздевалке не будет привилегий и поблажек. Встреча футболиста с тренером прошла не во враждебной, но в определённо напряжённой обстановке. Сам Месси остался недоволен позицией Кумана.
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Комментарии
Футбол , Лионель Месси , Рональд Куман
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