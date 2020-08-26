Фанаты «Барселоны» требуют отставки президента

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Сообщение о возможном уходе из «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси подвигло фанатов каталонского клуба собраться около его офиса. Они требуют отставки президента Хосепа Марии Бартомеу, которого считают виновным в дрязгах со звездой мирового футбола.

Barcelona fans have gathered outside Camp Nou and are chanting "Bartomeu out!" 😡pic.twitter.com/krYQ1Ctz6f— Goal (@goal) August 25, 2020 Видеозаписи акций у клубного офиса появились в социальных сетях.

Президент Бартомеу ранее созвал экстренный совет директоров и заявил, что покинет клуб, если Лионель Месси решит остаться в команде.