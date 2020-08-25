«МЮ» хочет заполучить Месси

Английский "Манчестер Юнайтед" может приобрести форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Deportes Cuatro в Twitter.
Отмечается, что "красные дьяволы" уже предприняли первые шаги, чтобы убедить аргентинца перейти в команду. Англичане готовы платить футболисту столько, сколько он зарабатывает в "Барселоне".
СМИ стали говорить о том, что Месси может покинуть команду после поражения от мюнхенской "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:8.
Ранее "Манчестер Сити" начал прощупывать почву по поводу трансфера Месси.