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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с трансфером Месси 

Газета.Ru и ещё 12 25 августа 2020
«МЮ» хочет заполучить Месси
Фото: Reuters
Английский "Манчестер Юнайтед" может приобрести форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Deportes Cuatro в Twitter.
Отмечается, что "красные дьяволы" уже предприняли первые шаги, чтобы убедить аргентинца перейти в команду. Англичане готовы платить футболисту столько, сколько он зарабатывает в "Барселоне".
СМИ стали говорить о том, что Месси может покинуть команду после поражения от мюнхенской "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:8.
Ранее "Манчестер Сити" начал прощупывать почву по поводу трансфера Месси.
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Футбол , Лионель Месси , Манчестер Юнайтед
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