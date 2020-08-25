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По следам Промеса: «Спартак» покупает нового голландца 

Газета.Ru 4 часа назад
По следам Промеса: «Спартак» покупает нового голландца
Фото: Газета.Ru
Московский «Спартак» усилит проблемный правый фланг обороны правым защитником сборной Нидерландов и французского «Лиона», дошедшего до полуфинала Лиги чемпионов, Кенни Тете. Сделка обойдется красно-белым в €5 млн Московский «Спартак», продолжает работу на трансферном рынке во время открытого окна для переходов. Самой проблемной для клуба является позиция правого защитника, действующего по всей бровке.
При этом красно-белые пока не могут договориться с Николаем Рассказовым о новом контракте, да и сам защитник не проходит в состав — он просидел на скамейке запасных все четыре сыгранных тура чемпионата.
Преданный ветеран Андрей Ещенко всегда готов помочь, но и на него Тедеско всерьез не рассчитывает, хотя и выпускал его дважды на замену в нынешнем сезоне. В сумме 36-летний ветеран при этом провел на поле всего 16 минут.
Есть еще Павел Маслов, который способен действовать на правом фланге, но его немецкий специалист все же предпочитает использовать в центре обороны, где тот составляет трио с Георгием Джикией и Самюэлем Жиго.
И вот французское издание Lyon Sports со ссылкой на Telefoot сообщило 24 августа, что десятикратные чемпионы России действительно усилят в ближайшее время свой правый край.
Новичком команды должен стать 24-летний защитник сборной Нидерландов и французского «Лиона» Кенни Тете, только что добравшийся со своей командой до полуфинала Лиги чемпионов.
Тете является сыном выходца из Мозамбика и индийки, а в Нидерландах его семья оказалась, спасаясь от войны в африканской стране. При этом сам будущий футболист появился на свет уже в Амстердаме, а потому от рождения является обладателем гражданства Нидерландов.
Тете — воспитанник академии «Аякса», одной из лучших в мире. Уже в возрасте 16 лет он попал в систему юношеских сборных страны и выступал за национальные команды U-17, U-19 и U-21. В составе команды U-17 он в 2013 году выиграл юношеский чемпионат Европы.
С 2013 года Тете стал твердым игроком основного состава молодежной команды своего клуба, а за взрослый «Аякс» дебютировал в сезоне-2014/15, проведя пять встреч в Эредивизи.
После этого он отыграл за родной клуб еще два сезона, с переменным успехом конкурируя за место правого защитника. При этом Тете стали вызывать и во взрослую национальную команду, где у него на данный момент 13 проведенных матчей.
Летом 2016 года Тете перебрался в французский «Лион», за который отыграл три сезона. Футболист конкурировал за место правого защитника сначала с бывшим игроком английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэлом, а затем и с кандидатом в сборную Франции Луи Дюбуа.
В этой конкуренции голландца вряд ли можно назвать победителем, но за три года он провел 53 матча в Лиге 1, забив в них один гол (в ворота «Бордо») и сделав восемь результативных передач.
После рестарта сезона Тете не попал в заявку «ткачей» в финале Кубка французской лиги против «ПСЖ», который закончился нулевой ничьей и поражением лионцев по пенальти.
Зато Руди Гарсия всякий раз выпускал латераля на замену в играх Лиги чемпионов. В ответном поединке 1/8 финала против туринского «Ювентуса» Тете вышел в добавленное время и помог своей команде удержать устраивающий ее счет.
В четвертьфинале против английского «Манчестер Сити» тренер бросил голландца в бой на 74-й минуте, когда на табло горел ничейный счет. И уже при Тете его команда смогла провести два мяча и обыграть грозного соперника — 3:1.
Сыграл Кенни и в полуфинале против мюнхенской «Баварии», но там он появился на 67-й минуте уже при счете 0:2 и перевернуть матч не смог. Более того, в оставшееся время Роберт Левандовски довел дело до разгрома.
К Тете во Франции относятся по-разному, и болельщики «Лиона» вряд ли будут сильно горевать по его уходу, однако для «Спартака» приобретение такого игрока, да еще и всего за €5 млн — безусловное усиление.
Тете вполне может и должен качественно закрыть правую бровку в РПЛ и стать по значимости для команды игроком, сравнимым с бразильцем Айртоном, закрывающим у красно-белых всю левую бровку.
«Спартак» в четырех турах РПЛ в новом сезоне набрал 8 очков и занимает второе место после санкт-петербургского «Зенита», действующего чемпиона, еще не терявшего баллов.
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Футбол , Статьи , Андрей Ещенко , Роберт Левандовски , Николай Рассказов , Руди Гарсия , Павел Маслов , Кенни Тете , Спартак , Зенит , Манчестер Юнайтед
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