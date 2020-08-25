Мостовой и Луценко вызваны в сборную России

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Российская команда проведет матч против сербов в Москве на "ВТБ-Арене — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина " 3 сентября (начало встречи в 21:45 мск), с венграми российская сборная сыграет на "Пушкаш-Арене" в Будапеште 6 сентября (игра начнется в 19:00 мск).

Матч против сборной Сербии станет первым для российской команды в 2020 году.