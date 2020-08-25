Мостовой и Луценко вызваны в сборную России

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Андрей Мостовой и форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко включены в состав сборной России по футболу на матчи группового этапа Лиги наций против команд Сербии и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.
Российская команда проведет матч против сербов в Москве на "ВТБ-Арене — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" 3 сентября (начало встречи в 21:45 мск), с венграми российская сборная сыграет на "Пушкаш-Арене" в Будапеште 6 сентября (игра начнется в 19:00 мск).
Матч против сборной Сербии станет первым для российской команды в 2020 году.