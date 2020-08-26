Месси определился с карьерой

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси с большой долей вероятности продолжит карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Как утверждает в своем Twitter журналист Марсело Бехлер, 33-летний форвард принял решение перейти в "Манчестер Сити", которым руководит экс-наставник "Барсы" Хосеп Гвардиола.

Накануне стало известно, что аргентинский форвард потребовал у "Барселоны" расторгнуть его контракт в одностороннем порядке. Каталонский клуб не намерен отпускать игрока дешевле, чем за €700 млн Ранее сообщалось, что Месси обсудил с Гвардиолой возможный переход в "Манчестер Сити".