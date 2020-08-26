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СМИ: Месси определился, где продолжит карьеру 

Газета.Ru и ещё 67 26 августа 2020
Месси определился с карьерой
Фото: EPA
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси с большой долей вероятности продолжит карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Как утверждает в своем Twitter журналист Марсело Бехлер, 33-летний форвард принял решение перейти в "Манчестер Сити", которым руководит экс-наставник "Барсы" Хосеп Гвардиола.
Накануне стало известно, что аргентинский форвард потребовал у "Барселоны" расторгнуть его контракт в одностороннем порядке. Каталонский клуб не намерен отпускать игрока дешевле, чем за €700 млн Ранее сообщалось, что Месси обсудил с Гвардиолой возможный переход в "Манчестер Сити".
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Футбол , Лионель Месси
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